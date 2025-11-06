Haberler

Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın Üçüncü Çeyrek Başarısı: Yüzde 99,5 Doluluk Oranı ve 3,5 Milyar Euro Varlık Değeri

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 99,5 doluluk oranı ile 3,5 milyar Euro'luk brüt varlık değerine ulaştığını açıkladı. Şirket, operasyonel karını TL ve Euro bazında önemli oranda artırdı.

TİCARİ gayrimenkul yatırımcısı Rönesans Gayrimenkul Yatırım, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 99,5 doluluk oranı, kira artışı ve 3,5 milyar Euro'luk brüt varlık değeri elde ettiğini duyurdu.

Rönesans Holding'in ticari gayrimenkul ve yatırım şirketi olan ve portföyünde bulunan 16 ayrı yatırım ve yaklaşık 735 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alana sahip Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2025 yılının üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Rönesans Gayrimenkul Yatırım 2025'in ilk dokuz ayında operasyonel karını (FAVÖK) TL bazında enflasyonun yüzde 9 üzerinde artırarak 6,4 milyar TL'ye yükseltti. Euro bazında ise 2024'ün ilk dokuz ayında 112 milyon Euro operasyonel kar açıklayan şirket, bu yılın aynı döneminde yüzde 20'lik büyümeyle operasyonel karını 135 milyon Euro'ya taşıdı. Aynı dönemde net faiz gideri yüzde 60 azalışla 48 milyon Euro'dan 19 milyon Euro seviyesine geriledi. Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın 30 Eylül itibarıyla düzeltilmiş brüt varlık değeri TL bazında 172,4 milyar TL, Euro bazında ise 3,5 milyar Euro, düzeltilmiş net aktif değeri ise TL bazında 147,1 milyar TL, Euro bazında ise 2,9 milyar Euro olarak gerçekleşti.

SIRADA ANKARA OPTİMUM OUTLET VAR

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, Türkiye'nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım şirketi olarak yılın üçüncü çeyreğinde de pazar liderliklerini sürdürdüklerini, toplam brüt varlık değerlerinin ise 3,5 milyar Euro'ya ulaştığını söyledi.

İzmir Optimum'daki satın almayı tamamlayarak yaptıkları yatırım sayesinde kar artışını desteklediklerini anlatan Yaşar, "Hem operasyonel karlılığımızdaki artışın sürmesi hem de bu satın alımın pozitif etkisiyle net karımız 12,4 milyar TL gerçekleşmiştir. En kısa sürede satın alma sürecini tamamlamayı hedeflediğimiz Ankara Optimum Outlet'in kalan yüzde 50'sinin de portföyümüze katılmasıyla güçlü sermaye yapımızı desteklerken, karlılığımızı da maksimuma taşıyarak yatırımcılarımıza sürdürülebilir reel getiri sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Rönesans Gayrimenkul'ün dokuz aylık bilançosunda net aktif değerinin (NAV) 2,9 milyar Euro olduğunu ifade eden Yaşar, "Borcun aktif toplamına oranı ise yüzde 14 seviyesinde. Yani şirketimizin sermaye yapısının yalnızca yüzde 14'ü banka borcundan, kalan yüzde 86'sı öz kaynaklardan oluşuyor" diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Rönesans Gayrimenkul'ün portföyündeki perakende mağazalarının enflasyonun ve sektör ortalamasının üzerindeki ciro artışı, güçlü yerli ve uluslararası marka karması sayesinde devam ediyor. Stratejik hissedar yapısının, istikrar ve sürdürülebilir büyümeyi beraberinde getirdiğine dikkat çeken Yaşar, piyasada değerlerinin de finansal güçlerini pekiştirdiğini söyledi.

Azalan faiz gideri ve artan operasyonel karlılık ile nakit yaratma kapasitesinin güçlendiğine işaret eden Yağmur Yaşar, "Söz konusu kaynağı, organik büyümenin yanı sıra satın alma ve birleşmelerde kullanmayı planlıyoruz. Eylül ayında satışına başladığımız Piazza Park Maltepe konut projemizde, yıl sonuna doğru satış hızının artmasını bekliyoruz. Bu da nakit gücümüzü daha da artıracaktır" dedi.

ZİYARETÇİ SAYISI SON 12 AYDA 114 MİLYONA ULAŞTI

Yağmur Yaşar, portföylerinde bulunan 735 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alanıyla Türkiye'nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım şirketi olduklarını, 2025 yılının ilk dokuz ayında doluluk oranının yüzde 99,5'e ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesini koruduğunu söyledi. Ziyaretçi sayılarının Eylül 2025 itibarıyla 85 milyona, son on iki ayda ise 114 milyona ulaştığını anlatan Yaşar, portföylerinde bulunan 15 varlığın Outstanding seviyesinde BREEAM, sekiz varlığın da LEED Gold veya LEED Platinum sertifikasına sahip olduğunu ve bu sayede dünya çapında önemli bir başarıya imza attıklarını da sözlerine ekledi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Samsun olmak üzere yedi ilde bulunan Optimum, Hilltown ve Piazza markalı AVM'lerinin yanı sıra Maltepe Park ve Kozzy AVM'leriyle hizmet veren Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın portföyünde RönesansBiz Küçükyalı, Hilltown Ofis, Piazza Ofis ve Maltepe Park Ofis de bulunuyor.

