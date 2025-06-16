New York İmalat Endeksi Haziranda Eksi 16 Değerine Düştü

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ABD Merkez Bankası New York şubesinin verilerine göre, haziran ayında imalat endeksi 6,8 puan azalarak eksi 16'ya geriledi. Yeni sipariş endeksi ve sevkiyat endeksi de düştü, ancak geleceğe yönelik iyimserlik arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, haziranda eksi 16 değerine indi.

New York Fed'in haziran ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi haziranda 6,8 puan azalışla eksi 16'ya geriledi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 5,9 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, mayıs ayında da eksi 9,2 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi haziranda 21,2 puan azalarak eksi 14,2'ye, sevkiyat endeksi 10,7 puan azalışla eksi 7,2'ye indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 23,2 puan artışla 21,2'ye çıktı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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