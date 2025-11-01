Haberler

Merkez Bankası'nın Altın Alımını Durdurması Kuyumcuları Rahatlattı

Merkez Bankası'nın Altın Alımını Durdurması Kuyumcuları Rahatlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, Merkez Bankası'nın altın alımını durdurması hakkında, bu kararın piyasalarda gevşeme ve dengenin yeniden sağlanması yönünde olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Son dört yıldır uygulanan kota sisteminin sektördeki sıkıntıları artırdığını ifade eden Yüksel, vatandaşları dikkatli davranmaya çağırdı.

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, Merkez Bankasının altın alımını durdurmasına ilişkin, "Dört yıldır kota uygulaması nedeniyle Merkez Bankası altın alımlarını kendi bünyesinde yürüttüğü için piyasada yeterli miktarda altın bulunamıyordu. Bu karar açıkçası beklemediğimiz ama olumlu bulduğumuz bir gelişme" dedi.

DİKO Başkanı Yüksel, son dört yıldır uygulanan kota sistemi nedeniyle, Merkez Bankası'nın altın alımları piyasadaki arzı önemli ölçüde kısıtlamış, kuyumculuk sektöründe dönem dönem dengesizlikler yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Alınan son kararla birlikte Merkez Bankası'nın altın alımını durdurduğunu hatırlatan Yüksel, "Bu karar, sektörde yeni bir sürecin başlayacağına işaret ediyor. Dört yıldır kota uygulaması nedeniyle Merkez Bankası altın alımlarını kendi bünyesinde yürüttüğü için piyasada yeterli miktarda altın bulunamıyordu. Bu karar açıkçası beklemediğimiz ama olumlu bulduğumuz bir gelişme. Şu anda piyasada bir gevşeme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bu durum hem üreticiyi hem de kuyumcu esnafını bir nebze rahatlatabilir" dedi.

Yüksel, vatandaşların da bu süreçte temkinli davranmaları gerektiği uyarısında bulunarak, "Altın her zaman güvenli limandır ancak böyle ani kararlar sonrası kısa vadeli dalgalanmalar olabilir. Vatandaşlarımızın panikle hareket etmemesi, alım-satım kararlarını biraz daha dikkatli vermesi doğru olur. Merkez Bankası'nın alımı durdurmasıyla birlikte piyasada uzun süredir sıkıntısı çekilen ham altın arzında artış bekleniyor. Bu durum üretim kapasitesini ve atölye faaliyetlerini doğrudan olumlu etkileyecek. Son dönemde sınırlı arz nedeniyle yükselen gram altın fiyatlarında kısa vadede bir gevşeme yaşanabileceği öngörülüyor. Bu da piyasadaki alış-satış dengesini yeniden kurabilir. Kararın kalıcı hale gelmesi durumunda, piyasalarda istikrar ve güven ortamı güçlenecek. Diyarbakır gibi üretim ve satış kapasitesi yüksek illerde ticaretin canlanması bekleniyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Okan Buruk'u zor kararı

Kimi oynatacak? Okan Buruk'u kara kara düşündüren karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.