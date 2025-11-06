Marmaris'te Turizm Sezonu Değerlendirmesi: Korsan Acenteler ve Pahalılık Sorunları

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ve yönetim kurulu üyeleri, Marmaris'te görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek sezon değerlendirmesi yaptı. Toplantıda korsan acenteler, sokaktaki kaçak tur satışları ve turist taşımalarına yönelik denetimler ele alındı.

Suat Esin, özellikle pandemi sonrası fiyat politikası ve enflasyonun sektörü sarstığını belirterek, yetkililerin açıkladığı rakamlara rağmen sahadaki durumun farklı olduğunu söyledi. Esin, "Temmuz'un ikinci yarısında yapılan yüzde 40-50 indirimlerle iç pazarda bir artış gözlendi ama Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz'un ilk yarısı turizm açısından çok sıkıntılı geçti" dedi.

"Altı aylık bir sezonu bile tam anlamıyla gerçekleştiremiyoruz"

Marmaris'te sezonun sadece altı ay sürdüğünü vurgulayan Esin, kira fiyatlarındaki artışın turizmcileri ağır şekilde etkilediğini belirtti. Esin, "Kiralar 12 aylık ve astronomik artıyor. Yüzde 100, yüzde 150 zamlar görüyoruz. Normal artış yapan bir mülk sahibi görmedik" diye konuştu.

"Dış pazarda yüzde 6-6,5 oranında kayıp yaşadık"

Pahalılığın hem iç hem dış pazarı etkilediğini söyleyen Esin, İngiliz turistlerin bile harcamalarını dikkatle yaptığını, Muğla genelinde dış pazarda yüzde 6-6,5 düşüş görüldüğünü aktardı.

Esin, Dalaman'a inen yabancı turist sayısındaki düşüşü de paylaşarak, "2024 yılında sayı 1 milyon 936 bindi. 2025 yılında ise Eylül dahil olmadan 1 milyon 638 bin olarak gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

"Pembe tablolara aldanmayın"

Turizmde açıklanan toplam turist rakamlarının gerçeği tam yansıtmadığını ifade eden Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin "Evet, '60 milyon turist geldi' deniyor ama bu kişilerin hepsini turist olarak değerlendiremeyiz. Harcamalar önceki yıllara göre çok düştü" dedi. - MUĞLA