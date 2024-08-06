Manisa Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri İyi Fiyat Bekliyor

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün en çok üretildiği merkezlerden biri olan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hem üreticilerin hem de vatandaşların tek gündemini üzüm oluşturmaya devam ediyor. 7/24 üzümle meşgul olan üreticilerin tek beklentisi ise gece gündüz demeden emek verdikleri üzümü iyi fiyatla satabilmek.

Bütün bir yılı üzüm bağlarıyla uğraşarak geçiren Sarıgöl'deki üreticiler hasat zamanında üzümlerinin iyi para etmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. İlçedeki 113 bin dekarlık alanda yetiştirilen başta Çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere farklı çeşitlerdeki üzümler örtü altına alınarak hasat zamanını aralık ayının sonuna kadar uzamasını sağlıyor. Kış aylarında bile dalından koparılan üzümler sofraları tatlandırırken sabah ezanıyla yola çıkan üzüm işçileri bağlardaki işlerini öğlen sıcaklarının bastırdığı saat 14.00'a kadar devam ettiriyor. Bağlarda güneş yanıkları olan salkım tanelerini tek tek temizleyen işçiler, kasaya girmeyecek kadar zayıf olan üzüm salkımlarını da ayıklayarak kaliteli üzümleri yurt içi ve yurt dışı pazarlarına işletmeler aracılığıyla gönderiyor. Kış aylarında bağlarını yeni sezona hazırlayan üreticiler bağlardan ilk hasatlarını yapraklardan yaparken özellikle kadınlar aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor. Yaprağı ayrı meyvesi ayrı para kazandıran üzümle yatıp kalkan Sarıgöllü üreticiler üzümde girdi fiyatlarının yüksek olmasının fiyatları da etkilediğini belirterek üretime devam edebilmek için üzüm fiyatlarının maliyetinden fazla olması gerektiğini söyledi. - MANİSA