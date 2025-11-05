Kaspersky'den Ücretsiz 'Siber Hijyen' Eğitimi

Kaspersky, bireylerin siber güvenlik farkındalığını geliştirmeye yönelik yeni ücretsiz çevrim içi eğitimini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky uzmanlarının sade ve anlaşılır bir dille hazırladığı "Siber Hijyen" eğitimi, katılımcılara dijital yaşamlarını güvenle sürdürmeleri ve hem kendileri hem sevdiklerini siber tehditlerden korumaları konusunda rehberlik ediyor.

İnternet kullanıcıları günde ortalama 7 saate yakın süreyi internette geçirirken, bu süreçte hem kişisel verilerini paylaşıyor hem de dolandırıcıların tuzaklarıyla karşılaşma riski taşıyor.

Geçen yıl Kaspersky dünya genelinde 4,9 milyar siber saldırı tespit etti. Kimlik avı ve dolandırıcılık vakalarındaki artış, temel bilgi güvenliği becerilerinin artık bir tercih değil, dijital dünyada güven içinde kalmanın ön koşulu haline geldiğini gösteriyor.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan Kaspersky, kullanıcıların modern teknolojilere güvenli şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla "Siber Hijyen" çevrim içi eğitimini hayata geçirdi.

Dijital okuryazarlığı artırmayı hedefleyen açık erişimli eğitim, yaş veya meslek fark etmeksizin geniş bir kitleye hitap ediyor ve dijital güvenliğin temel konularını kapsıyor.

Video dersler aracılığıyla Kaspersky uzmanları, katılımcılara kişisel verilerini kötü niyetli kişilerden nasıl koruyabileceklerini, e-posta, sosyal medya ve diğer uygulamaları nasıl güvenle kullanabileceklerini, çevrim içi alışverişte nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyor.

Eğitim kapsamında telefon dolandırıcılığı, kimlik avı (phishing) ve diğer siber tehditleri tanıma yöntemleri de ele alınıyor. Çocukların çevrim içi güvenliği ise özel bir bölümde detaylı olarak işleniyor.

Her seviyeden kullanıcıya uygun olan eğitim, herhangi bir teknik bilgi gerektirmiyor. Toplam 15 kısa dersten oluşan programda her ders ortalama 15-20 dakika sürüyor ve katılımcılar kendi hızlarında ilerleyebiliyor.

Her bölüm sonunda özet materyaller ve siber güvenlik ipuçları sunuluyor. Eğitimin sonunda testten başarıyla geçen katılımcılar ise sertifika almaya hak kazanıyor. Kaspersky'nin eğitimi, Kaspersky Academy internet sitesinde ücretsiz ve kayıt gerektirmeden erişime açık olarak sunuluyor.

"Gençler de dolandırıcılar için kolay hedef olabiliyor"

Kaspersky Akademik İşlerden Sorumlu Müdürü Evgeniya Russkikh, dijital dünyanın hızla gelişirken, siber güvenlik farkındalığının çoğu zaman bu gelişimin gerisinde kaldığını ve bu durumun, dolandırıcıların zayıf noktaları istismar etmesine fırsat tanıdığını belirtti.

Russkikh, özellikle yaşça büyük kullanıcılar için teknolojik yenilikleri takip etmenin ve cihazları güvenli şekilde kullanmayı öğrenmenin kolay olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler de aynı şekilde dolandırıcılar için kolay hedef olabiliyor. İşte 'Siber Hijyen' eğitimini bu nedenle hayata geçirdik. Dijital güvenlik kavramlarını herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmak ve insanları dolandırıcılığı zamanında fark edebilecek bilgiyle donatmak istiyoruz. Bu, Kaspersky'nin daha güvenli bir dijital dünya inşa etme misyonunda önemli bir adım."