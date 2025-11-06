Kardemir Çalışanlarına Promosyon Anlaşması

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Kardemir Kardökmak ve Karçel çalışanlarını kapsayan banka promosyon anlaşmasının tamamlandığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, sendika yöneticileri ve çalışan temsilcileriyle katıldıkları promosyon ihalesinin, TEB Bankası ile 3 yıl için 103 bin lira olarak sonuçlandığını belirtti.

Promosyon ödemelerinin 2026 yılı Ocak ayı içerisinde tek seferde yapılacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yapılan anlaşmanın tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu anlaşmanın tüm işverenlere örnek teşkil etmesini temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." - KARABÜK