Haberler

Kardemir Çalışanlarına Promosyon Anlaşması

Kardemir Çalışanlarına Promosyon Anlaşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Kardemir Kardökmak ve Karçel çalışanlarına yönelik banka promosyon anlaşmasının 3 yıl için TEB Bankası ile 103 bin lira olarak tamamlandığını duyurdu. Ödemelerin 2026 Ocak ayında yapılması bekleniyor.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Kardemir Kardökmak ve Karçel çalışanlarını kapsayan banka promosyon anlaşmasının tamamlandığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, sendika yöneticileri ve çalışan temsilcileriyle katıldıkları promosyon ihalesinin, TEB Bankası ile 3 yıl için 103 bin lira olarak sonuçlandığını belirtti.

Promosyon ödemelerinin 2026 yılı Ocak ayı içerisinde tek seferde yapılacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yapılan anlaşmanın tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu anlaşmanın tüm işverenlere örnek teşkil etmesini temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.