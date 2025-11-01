Haberler

Garanti BBVA, Biyoçeşitlilik Temalı Tahvil İhraç Etti

Güncelleme:
Garanti BBVA, deniz biyoçeşitliliğini korumaya yönelik 20 milyon 215 bin dolarlık biyoçeşitlilik ve mavi temalı tahvil ihraç etti. Tahvil gelirleri, Akdeniz ekosistemlerinin korunması için kullanılacak.

Garanti BBVA, biyoçeşitlilik temalı tahvil ihraç ettiğini duyurdu. Kaynaklar Akdeniz havzasında deniz biyoçeşitliliğinin korunmasına yönlendirilecek.

Garanti BBVA, Türkiye'de ilklerden birine imza atarak deniz ekosistemlerinin korunmasına odaklanan Biyoçeşitlilik ve Mavi Temalı Tahvil (Biodiversity Blue Bond) ihracını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, toplam işlem büyüklüğü 20 milyon 215 bin dolar, vadesi 3 yıl olan ihraç, başarıyla tamamlandı. Dünya ölçeğinde de sayılı örneklerden biri olan bu yenilikçi "biyoçeşitlilik finansmanı" aracıyla sağlanacak kaynaklar, Akdeniz havzasındaki ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir yönetimi için kullanılacak. Tahvil gelirleri; sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması, balıkçılık ve deniz kaynaklarının sorumlu kullanımı, sürdürülebilir su yönetimi projeleri ile sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi gibi alanlara yönlendirilecek.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuyla ilgili şunları söyledi:

"2018-2025 dönemi için belirlediğimiz 400 milyar TL'lik sürdürülebilir finansman hedefimizi 2025'in ilk 5 ayında tamamladık. Bu başarının ardından hedefimizi büyüterek, 2018-2029 yıllarını kapsayan dönemde toplam 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdü açıkladık. Şimdi de Türkiye'de bir ilk olan biyoçeşitlilik temalı tahvil ihracımızla sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda, sermaye piyasalarını biyoçeşitlilik ve deniz ekosistemlerinin korunması için harekete geçiren öncü bir adım attık. Banka olarak mavi finans alanında 2024 başından bu yana yaklaşık 1 milyar TL'lik finansman sağlamıştık. Bu ihraçla çıtayı daha yukarı taşıyor; Akdeniz'in benzersiz habitatını koruyan, yerel ekonomilerde kapsayıcı değer oluşturan projelere bir finansman kanalı açıyoruz. 20 milyon dolarlık yeni tahvil ihracımızla, ülkemizin mavi geleceğine somut katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Açıklamaya göre bu işlemle Garanti BBVA, Türkiye'de deniz ekosistemlerinin korunması amacıyla ihraç edilen ilk tematik tahvile öncülük ederek hem finans sektöründe hem de reel ekonomide doğa dostu dönüşümü destekleyen uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. - İSTANBUL

