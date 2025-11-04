Haberler

Erdemir, Sivas'ta 424 Bin Ons Altın Kaynağı Tespit Etti

Güncelleme:
Erdemir'in bağlı ortaklığı Ermaden, Sivas'ta yürütülen arama faaliyetlerinde 424 bin ons altın keşfetti. İşletilebilir değerlerin ortaya konulması ve yeni kaynak arama çalışmaları hedefleniyor.

Erdemir'in bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) tarafından Sivas ili Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkisinde yürütülen arama faaliyetlerinde 424 bin ons altın tespit edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, entegre çelik üreticisi Erdemir, madencilik alanındaki büyüme hamlesi kapsamında önemli bir adım attı.

Erdemir, bağlı ortaklığı Ermaden'in söz konusu sahada yürüttüğü arama faaliyetleri sonucunda, yaklaşık 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 gram-ton altın tenörüyle 424 bin ons altın içeriği tespit etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da yapılan bilgilendirmede, söz konusu kaynağın, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan "Mümkün Kaynak" düzeyinde raporlandığı belirtildi.

Sondaj ve arama çalışmalarına devam ediyor

Ermaden tarafından Alacahan sahasında yapılan çalışmalar, 5 bin 804 hektarlık ruhsat sahasında bugüne kadar 45 hektarlık alanda yürütülen sondaj faaliyetleriyle gerçekleştirildi. Toplam 360 adet karotlu sondajda 96 bin 649 metre delme işlemi tamamlandı ve 96 bin 533 adet "ateş analizi" sonucu elde edildi. Analizler, uluslararası geçerliliğe sahip Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı tarafından yürütüldü.

Mevcut modelleme alanında dolgu sondajlarına devam eden Ermaden, sahanın henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerinde de yeni arama çalışmaları planlanıyor. Dolgu sondajları ve devam eden kaynak artırımı çalışmaları sonrasında, yeni veriler doğrultusunda, kaynak sınıflandırmasının güncellenmesine ve rezerv hesaplamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına geçilecek.

"Ekonomik işletilebilir değerimizi ortaya çıkarmamız çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, çelik sektöründeki güçlerini madencilik alanında stratejik bir büyüme hamlesine dönüştürdüklerini belirtti.

Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini sürdürülebilir bir yaklaşımla ekonomiye kazandırmanın, stratejilerinin en önemli parçasını oluşturduğunu vurgulayan Yalçıntaş, "Ermaden, Sivas-Alacahan sahasında yürüttüğü titiz ve aralıksız sondaj çalışmaları neticesinde, 424 bin ons gibi çok kıymetli mümkün kaynağı ortaya çıkardı. Bu keşfi, doğru strateji ve kararlı çalışmalarımızın ilk ve önemli bir meyvesi olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçıntaş, aynı bölgede yeni kaynak arama faaliyetlerine devam edeceklerini, bu yerli kaynağı katma değere dönüştürerek hem sanayinin geleceğini güçlendirmeyi hem de Türkiye ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Hedeflerine doğru ilk adımı gerçekleştirdiklerine değinen Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl ikinci çeyrek sonuna kadar söz konusu bölgede dolgu sondajlarımızı hızlıca bitirip, mümkün kaynağımızı ölçümlenmiş rezerv haline getirmeyi hedefliyoruz. Rezerv raporumuzla ekonomik işletilebilir değerimizi ortaya çıkarmamız, çok önemli. Eş zamanlı olarak sahamızın toplam potansiyelini artırmak için 45 hektar dışında kalan alanda da arama ve kaynak tespiti sondajlarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
