DaVinci Gourmet Barista Craft Championship 2025-2026 Lansmanı Yapıldı

DaVinci Gourmet, 'Espresso Your Flavour' temasıyla düzenlenecek Barista Craft Championship 2025-2026'nın lansmanını duyurdu. Katılımcılara küresel bir platform sunacak olan yarışma, sanat, bireysellik ve üreticiliği kutlayacak.

DaVinci Gourmet, "Espresso Your Flavour" temasıyla Barista Craft Championship 2025-2026'nın lansmanını duyurdu.

Kerry Group'a bağlı bir marka olan DaVinci Gourmet, "Espresso Your Flavour" temasıyla dünya çapındaki baristaları katılmaya davet ederek Barista Craft Championship 2025-2026'nın lansmanını duyurdu. Bu yılki yarışma, küresel barista topluluğunu tanımlayan sanatsallığı, bireyselliği ve üreticiliği kutlayacak.

2026 yarışması, katılımı ve üreticiliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, kolaylaştırılmış bir başvuru süreci sunuyor. Ulusal Ön Eleme Turu, kullanıcı dostu bir çevrimiçi form aracılığıyla, tamamen dijital olarak gerçekleştirilecek.

Dijital turdan geçen baristalar, Ulusal Finallerde, ardından Alt Bölge Finallerinde ve son olarak Mayıs 2026'da Vietnam'da düzenlenecek Küresel Finalde yarışacak. Her aşamada, üstün yetenekler nakit ödüller, kupalar ve sertifikalarla ödüllendiriliyor. Global Şampiyon, 2 bin ABD doları ve bir kupa ile ödüllendirilecek.

Kurallar, davranış kuralları ve başvuru kılavuzları da dahil olmak üzere tüm yarışma materyalleri, birden fazla dilde mevcut olup, her pazardan katılımcılar için erişilebilirlik sağlanacak. Şampiyonanın erişimini artırmak ve tüm yarışmacıların başarılarını kutlamak için kapsamlı pazarlama ve sosyal medya kaynakları sağlandığı açıklandı.

Ulusal Ön Eleme Turu için başvurular başladı. Dünyanın dört bir yanındaki baristalar, en üretici içecek konseptlerini hazırlamaya ve değerlendirilmek üzere sunmaya davet edildi. Resmi başvuru formu ve yarışma yönergeleri de dahil olmak üzere tüm ayrıntılara Barista Craft Championship sayfasından ve yerel DaVinci Gourmet temsilcilerinden ulaşılabileceği aktarıldı.

Kerry Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Gıda Hizmetleri Markaları Genel Müdürü Eloise Dubuisson, "DaVinci Gourmet Barista Craft Championship bir yarışmadan çok daha fazlasıdır. Baristaların benzersiz vizyonlarını sergilemeleri ve kahve kültürünün gelişimine ilham vermeleri için küresel bir platformdur. DaVinci Gourmet Barista Craft Champion unvanı, mükemmelliğin, üreticiliğin ve uluslararası tanınırlığın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Dünyanın en iyi baristalarını harekete geçiren tutku ve yenilikçiliği kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
