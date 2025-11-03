Haberler

Bursa'nın Katırlı Mahallesi'nde Zeytin Hasadı Başladı

Bursa'nın Katırlı Mahallesi'nde Zeytin Hasadı Başladı
Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Katırlı Mahallesi'nde zeytin hasadı başlamışken, son yağışlar üreticilerin yüzünü güldürdü. Kooperatif başkanı Hulusi Bayrak, bu yıl rekoltenin az olduğunu ancak zeytin kalitesinin yüksek olduğunu belirtti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinin Katırlı Dağları'ndaki mahallesi Katırlı'da sofralık zeytin hasadı başlarken, rekolte azlığı nedeniyle üzülen üreticilerin yüzü son yağışlarla güldü.

Gemlik'in Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak, 44 yıllık kooperatif olduklarını, Katırlı Dağları ve eteklerinden topladıkları zeytinlerinin kendisine özgü aroması ve lezzetiyle ilgi gördüğünü söyledi.

Zeytinlerinin lezzetinde topladıktan sonra işleme aşamasının da önemli rol oynadığına dikkati çeken Bayrak, "Katırlı'da yılda yaklaşık 5 bin ton zeytin üretiliyor. Sadece bu bölgenin zeytinini işliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına gönderim sağlıyoruz. Bizim zeytinimizi yiyen bir daha vazgeçemiyor. İhracat konusunda sadece İsviçre'ye ürün gönderiyoruz. Yılda 50 ton gidiyor yurt dışına. Çok talep var yurt dışından ancak iç piyasayı önemsediğimiz için geri çeviriyoruz" dedi.

Bu yıl zeytinde "yok yılı" olduğunu vurgulayan Bayrak, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre verim yüzde 30 civarında. Katırlı Mahallesi genelinde bin 500 ton civarında ancak üretim olur. Bunun da yüzde 50'si yağlık olur. Sinek zararı da bu yıl biraz var. Yani geçen yıllara göre bu yıl ürünümüz az olacak. Bazı yerler var çok temiz ürün çıkıyor. Alımlara başladık hasat sürüyor. Yine Katırlı zeytinini sevenleri üzmeyecek şekilde talepleri karşılamaya çalışacağız."

Ürünü yağışlar kurtardı

Bayrak, Katırlı'da sulama yapılmadığını, doğanın verdiği suyla zeytinlerin yetiştiğini belirterek, "Kooperatife ait 21 dönümlük bahçe de sulanmıyor. Son dönemlerdeki yağışlar olmasaydı bu bahçeden iyi ürün alamayacaktık. Kendi bahçemizden 4-5 ton ürün bekliyoruz" dedi.

Hem yok yılı hem de kuraklık derken sezona temkinli girdiklerini anlatan Bayrak, "Bölgemizde kuru tarım yapıldığı için yağışlar önemli. Son dönemlerde Bursa'daki etkili olan yağışlar Katırlı Dağları'nda da yağdı ve zeytini kurtardı. Son yağışlarla birlikte zeytin tane yaptı. Rekolte az ama kalitemiz çok iyi. Dolgun ve iri zeytin hasat edeceğiz. Kasım sonuna kadar hasat sürer" diye konuştu. - BURSA

