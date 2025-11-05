BMW Grubu'nun Gelirleri Düşüşte, Çin ve ABD Tarifeleri Etkili

Alman otomobil üreticisi BMW Group'un gelirleri, Çin'deki zayıflayan iş hacmi ve ABD tarifelerinden olumsuz etkilendi.

BMW Grubu, yılın ocak-eylül dönemi ile üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, Grubun karı geçen yılın ocak-eylül döneminde 6 milyar 132 milyon avro iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,8 düşüşle 5 milyar 712 milyon avroya geriledi.

Grubun faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK- EBIT) ise yüzde 9,1 düşüşle 8 milyar 56 milyon avroya indi.

Ocak-eylül döneminde, grup gelirleri yaklaşık yüzde 5,6 düşerek 99 milyar 999 milyon avroya geriledi. Düşüşün özellikle rekabetin arttığı Çin pazarında belirgin olması dikkati çekti.

Otomotiv satışlarındaki kar marjı ise geçen yılın aynı döneminde yüzde 6,6'dan yüzde 5,9'a indi.

Şirkete göre, Çin'de zayıflayan iş hacmi ve ABD ile yaşanan gümrük vergisi anlaşmazlığı şirketin kar marjlarını önemli ölçüde düşürüyor.

Üçüncü çeyrek finansal sonuçları

Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Group'un gelirleri üçüncü çeyrekte de geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,3 azalarak 32 milyar 314 milyon avroya geriledi.

Bu dönemde vergi öncesi kar ise tek seferlik etkiyle yüzde 177,9 artışla 2 milyar 329 milyon avro olarak kaydedildi. Grubun net karı da yüzde 256,5 artışla 1 milyar 697 milyon avro seviyesinde belirlendi.

Geçen yılın temmuz-eylül döneminde Continental tarafından tedarik edilen fren sistemindeki sorunlar BMW Group'un finansal sonuçları olumsuz etkilemişti. Yaklaşık 1,5 milyon araç söz konusu sorundan etkilenirken, şirketin karı düşmüştü.

BMW, Mercedes ve Volkswagen'den daha iyi konumda

2025'in dokuz ayında karlardaki düşüşe rağmen BMW, Alman rakiplerinden daha iyi bir konumda bulunuyor. Çin'deki yavaşlama diğer Alman lüks otomobil üreticisi de Mercedes-Benz ile Volkswagen'in satışlarını da olumsuz etkiledi.

Mercedes-Benz'in net karı, ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 50,3 azalışla 3 milyar 878 milyon avroya gerilemişti.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu'nun karı ise ocak-eylül döneminde yüzde 60 düşerek 3,4 milyar avroya inmişti.