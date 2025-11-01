Bilecik'te Mantar Sezonu Başladı, Uzmanlardan Uyarılar Geldi

Bilecik ve ilçelerinde geçtiğimiz gün yağan sağanak yağış sonrası ormanlarda adeta mantar fışkırırken, mantar toplayıcı Süleyman Kımkak, "Sararan mantarlardan uzak durun, mantar şakaya gelmez" dedi.

Havaların yağışlı gitmemesi nedeniyle Bilecik'te mantar sezonu başlarken, azda olsa mantar toplayan vatandaşlar geçen sezonun hiç istedikleri gibi gitmediğini dile getirdiler. Mantar toplayan Sercan Doğan geçen yıl yağmurlarının az olması sebebi ile mantar sezonun geç başladığı anlatarak, "Sezon mantarımız hayırlı olsun! İlk mantarımızı aldık. Buna halk dilince çayır mantarı derler ve sofra değeri vardır. Bu mantar marketlerden aldığımız kültür mantarının organik olanıdır" dedi.

Mantar toplayıcı Süleyman Kımkak, Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde bu sezonun ilk mantarı topladıklarını anlatarak, "Bugün bayağı şanslıyız, yemin ediyorum. Dün de bayağı güzel yağmur yağmıştı. Kültür mantarının çeşitlerini topluyoruz. Bu şekilde bakın, kültür mantarına çok benzer ama arkası beyazdır. Bunlara çimen mantarı derler, çayır mantarı a derler. Şu kıyısı sararıyorsa kesinlikle bunları almıyorsunuz. Böyle arkası pembe olmalı, bu şekilde olmalı; siyaha yakın, böyle açık olmalı. Böyle kapalı da olsa yan tarafı sararmayacak arkadaşlar. Sararan mantarlardan uzak durun, mantar şakaya gelmez. Bakın, sararma yok, aynı orijinal, temiz bir ve çok taze mantarlar. Gördüğünüz gibi genellikle böyle küçük oluyor ya da daha açılıyor, arkası siyahlaşıyor" dedi. - BİLECİK