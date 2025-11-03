Araban'da Çiftçiler 2026 Buğday Ekimi İçin Tohumluk Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler, 2026 yılı buğday ekimi için tohumluk hazırlıklarını tamamladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Her yıl ortalama olarak 100 bin dönüm alan üzerinde buğday ekimi gerçekleştirildiği Araban ilçesinde, çiftçilerimiz, makarnalık sert buğday ve ekmeklik buğday ekimi için ayırdıkları tohumluk hazırlıklarını tamamladı" ifadesinde bulundu.

Arabanlı çiftçilerden Yusuf Karataş ise,"Bu yıl buğday ekimi için hazırladığım 300 dönüm alanın bir dönümüne tohum olarak hazırladığım makarnalık sert buğday tohumundan 30 kilogram ekim yapacağım"dedi. - GAZİANTEP