Haberler

Amasya'da Zeytinyağı Dolandırıcılığı Ortaya Çıktı

Amasya'da Zeytinyağı Dolandırıcılığı Ortaya Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da 'natürel sızma zeytinyağı' olarak satılan 2 bin litreden fazla yağın farklı bitkisel yağlarla karıştırıldığı ve mevzuata aykırı şekilde üretildiği belirlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimler sırasında ürünlere el koydu.

Amasya'da 'natürel sızma zeytinyağı' olarak piyasaya sürülen 2 bin litreden fazla yağın farklı bitkisel yağlarının karıştırılarak üretildiği ortaya çıktı. Mevzuata aykırı hile olayını bir araçta arama yapan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri belirledi.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şeyhcui Mahallesi'nde tüm gıda kontrol görevlilerinin katılımıyla yapılan genel denetim sırasında bir araçta menşei belli olmayan, etiketsiz olarak satışa sunulan ve 'natürel sızma zeytinyağı' olarak piyasaya sürülen ürünlerden numune alınmış ve araçta bulunan 2 bin 54 litre ürüne el konularak il müdürlüğümüz deposuna getirilmiştir. Alınan numunelerin yaptırılan analizleri sonucunda farklı bitkisel/tohum yağlarının karıştırılarak zeytinyağı görünümü verildiği mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "İlimizde tüketicilerin güvenli gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla resmi kontrollerimiz rutin olarak devam etmekte olup tüketicilerinde etiketsiz ve uygun olmayan şartlarda satışa sunulan gıdaları satın almamaları ve bu tür uygunsuzluklarla karşılaştıklarında; 'Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirimde bulunmaları beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı

Ülkeyi yangın yerine çeviren kaza kamerada! Uçak bomba gibi patladı
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Film sahnesi değil! 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin itirazı reddedildi, İstanbul'da kayyum devam edecek

Mahkeme CHP'nin İstanbul itirazıyla ilgili kararını verdi
Kilosu etle yarışıyor! Japonların gözdesi 'beyaz altın'da hasat başladı

Japonların gözdesi "beyaz altın"da hasat başladı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
CHP'nin itirazı reddedildi, İstanbul'da kayyum devam edecek

Mahkeme CHP'nin İstanbul itirazıyla ilgili kararını verdi
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi

Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: kızı savcılığa çağrıldı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızını ifadesi ortaya çıktı
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu felaketi: 66 ölü

Kalmaegi Tayfunu felakete yol açtı: 66 ölü, onlarca kayıp
Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı

Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı
Bu bir ilk! New York'ta belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamdani kazandı

Trump'a büyük şok! Seçimi tehditler savurduğu Müslüman aday kazandı
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Ülkeyi karıştıran skandal! Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile yakalandı

Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile basıldı
Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı

Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.