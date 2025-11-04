Amasya'da Hamsi Fiyatı 50 TL'ye Düştü

Haberler

Amasya'da bir balıkçı, hamsinin kilosunu 50 TL'ye düşürerek vatandaşların ilgisini çekti. Fiyat düşüşü, Karadeniz'den bol hamsi gelmesiyle gerçekleşti. Balıkçının bu hamlesi halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Amasya'da bir balıkçı Karadeniz'den gelen taze hamsinin kilosunu 50 TL'ye düşürdü. Balığın fiyatını duyan vatandaşlar poşet poşet aldı.

Karadeniz'e kıyısı olmayan şehirde Mehmetpaşa Mahallesi'nde balıkçılık yapan Gökhan Aykurt, "Halkımız balık yesin diye bugün hamsinin fiyatını 50 TL yaptık. Bu sene hamsi bol. Bereketli geçiyor. Aşısı, iğnesi yok. Doğal kalan tek besin balık. Amasya'yı balığa doyuracağız" dedi.

Balık fiyatını duyar duymaz sabah erkenden balıkçıya gelen vatandaşlardan Hatice Alp, "Allah Karadeniz'den su yerine hamsi vermiş" diye konuştu.

100 TL ile 150 TL arasında seyreden hamsi fiyatındaki düşüşten memnun olan Bekir Durmaz ise "Ben bu balıkçının 22 yıllık komşusuyum. Böyle bir indirim kampanyası görmedim" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
