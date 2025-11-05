Allianz SE'den otonom araçlar için AB genelinde "ehliyet" çağrısı

Allianz SE, bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Allianz Motor Day etkinliğinde otonom mobilitenin sunduğu avantajlara ve zorluklara dikkati çekti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen Allianz Motor Day etkinliği Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte araç güvenliği, sorumluluk, otonom araçların araç içi verilerinin kullanımı ve gençler, yaşlılar veya engelliler için daha kapsayıcı mobilite gibi konular da dahil olmak üzere otonom sürüşün tüm potansiyeli ve zorlukları ele alındı.

Halihazırda Almanya, Norveç ve Singapur dahil olmak üzere birçok ülkede otonom araçların test alanlarını sigortalayan Allianz SE, otonom araçların onaylanması için tüm Avrupa ülkelerinde tek tip test standardı getirilmesini, kaza ve güvenlikle ilgili araç içi verilere serbest erişim ve kritik kazalar için ortak bir Avrupa veri tabanı uygulanması önerilerini etkinlikte paylaştı.

Mobilite inovasyonunda güvenlik odaklı bir şirket olarak Allianz SE, otonom sistemler için Avrupa "ehliyeti"ni savunuyor ve otonom araçların gelecekte Avrupa yollarını kullanabilmesi için bunun onaylanması gerektiğini vurguluyor.

Otonom sürüşün güvenlik performansını inceleyen Allianz Teknoloji Merkezi, otomasyonun yorgunluk, dikkat dağınıklığı veya yanlış karar verme gibi insan hatasından kaynaklanan kazaları önemli ölçüde azaltacağı tahmininde bulunuyor.

Allianz Teknoloji Merkezi, geleneksel ve otomatik araçların karışımının artmasıyla, 2023'ü baz yıl olarak alarak, 2035'e kadar Avrupa'da trafik kazalarının yüzde 20 azalacağını, 2060'tan itibaren ise bu oranın yüzde 50'nin üzerine çıkacağını öngörüyor. Allianz SE'nin modelleme ve Alman Sigorta Birliğinin (GDV) verilerine dayanan bu öngörü, yalnızca teknik potansiyeli değil, aktif işletim sistemlerinin gelecekteki pazar penetrasyonunu ve otonom sistemlere sahip olmayan araçlarla karışık trafiğin etkisini de içeriyor.

Engelli ve yaşlı insanlar için daha fazla hareket özgürlüğü

Allianz SE'nin 20 bin motorlu araç sigortası sorumluluk talebinin analizine göre, otomatik acil frenleme özelliği standart olarak kurulduğunda, akan trafikte arkadan çarpma kazaları ortalama olarak yüzde 30, gelişmiş sistemler ise park etme senaryolarında çarpmadan kaynaklanan kazaları yüzde 66 azaltıyor.

Otonom araçlara duyulan güven ve kabul düzeyini ölçmek için Allianz SE, Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, Çekya ve Birleşik Krallık'ta bir tüketici anketi gerçekleştirdi.

Sonuçlar, güvenlik iyileştirmelerine duyulan güveni ortaya koyarken, teknolojik olgunluk konusunda ise belirsizliği vurguluyor.

Ankete katılanların yüzde 56'sı otonom araçların insanlar tarafından sürülen araçlardan daha güvenli veya en azından aynı derecede güvenli olmasını bekliyor. Ankete katılanların yüzde 50'si seyahat süresini başka aktiviteler için kullanma gibi potansiyel konfor kazanımlarının yanı sıra hem kendileri hem de engelli ve yaşlı insanlar için daha fazla hareket özgürlüğü kazanımına da değer veriyor.

Ankete katılanların yüzde 69'u beklenmedik durumlarda sistemin güvenilirliğinden endişe duyarken, yüzde 72'si de bu teknolojiyi hala "çok yeni ve denenmemiş" olarak görüyor.

Ankete katılanların yüzde 64'ü ancak istedikleri zaman kontrolü geri alabilirlerse otonom araçlarda kendilerini rahat hissedeceklerini belirtiyor.

Avrupa ülkeleri arasında yapılan bir karşılaştırma, İtalyanların otonom araçların güvenliğine en fazla güvenenler olduğunu gösteriyor. Birleşik Krallık'taki katılımcılar ise en eleştirel yaklaşanlar olurken, Almanlar ise yüzde 57 ile ortada yer alıyor.

"Araç verilerine açık erişimin şart"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Allianz SE Yönetim Kurulu Başkanı Klaus-Peter Roehler, her teknolojik ilerlemenin, daha az kaza, daha az kazazede ve milyonlarca insan için daha fazla özgürlük anlamına gelmesi gerektiğini belirtti.

Roehler, Allianz SE olarak, otonom sürüşü daha güvenli ve daha kapsayıcı bir mobilite oluşturmak için ortak bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayarak, "Allianz Teknoloji Merkezi ile üreticiler ve düzenleyicilerle birlikte güvenlik standartlarını şekillendirecek ve yenilikçi sigorta çözümlerini deneyeceğiz. Mobilitenin geleceği otonom olabilir, ancak güvenlik her zaman insan kontrolünde kalmalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

Otonom araçların Avrupa Birliği sınırları içinde kullanılabilmesini sağlamak için AB çapında bir otonom araç ehliyeti talep ettiklerinin altını çizen Roehler, şunları kaydetti:

"İnsanların güvenli sürüş yapabildiklerini kanıtlamaları gerektiği gibi, otonom araçlar da tüm sürüş koşullarında güvenli bir şekilde yönlendirilebildiklerini ve navigasyon yapabildiklerini kanıtlamalıdır. Aracın otonom sürüş modunda olduğu trafik kazalarında, hesap verebilirliği sağlamak ve halkın güvenini korumak için kaza ve güvenlikle ilgili araç verilerine açık erişimin şart. Bu tür bir ortak veri tabanı, mevcut tüm verilerden ziyade sadece güvenlikle ilgili verilere odaklanmalıdır. Sigorta şirketleri, araç üreticileri ve düzenleyici makamlar tarafından ortaklaşa geliştirilen şeffaf bir çerçeve, yol güvenliğini artıracak, halkın güvenini güçlendirecek ve otonom mobilitenin kabulünü hızlandıracaktır."