Haberler

Aksa Akrilik 2025'in İlk 9 Ayında 23,4 Milyar Lira Ciro Elde Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksa Akrilik, 2025'in ilk 9 ayında 23,4 milyar lira ciro ve 2,54 milyar lira net kâr elde etti. Şirket, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik yatırımlarına devam ediyor ve pazar çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

Aksa Akrilik, 2025'in 9 ayında 23,4 milyar lira ciro, 3,2 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ve 2,54 milyar lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Akrilik, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Operasyonel verimlilik ve pazar çeşitliliğini artırma stratejisiyle sonuçlar elde eden şirket, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam etti.

Söz konusu dönemde 23,4 milyar lira ciro, 3,2 milyar lira FAVÖK elde eden şirketin net karı ise 2,54 milyar lira oldu.

Yüzde 73 kapasite kullanım oranıyla üretim yapan şirket, yüzde 50 ihracat payıyla küresel akrilik elyaf pazarındaki konumunu sürdürdü.

Stratejik yatırımlarına devam eden şirket, karbon elyaf segmentindeki payını ağustosta Dow hisselerinin tamamını satın alarak yüzde 100'e çıkardı. Ayrıca kompozit alanında ocakta bünyesine kattığı Aksa Composites le ileri malzeme ekosistemini güçlendirdi.

Yılın son çeyreğinde Mithra (ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen) hattı ve yılda 7000 ton kapasiteli teknik iplik fabrikasının devreye alınması, şirketin ileri malzeme dönüşümünü hızlandıran adımlar arasında yer aldı.

Şirket, yıl içinde toplam 2,5 milyar lira yatırım harcaması gerçekleştirerek, tekstil elyaflarının yanı sıra karbon, kompozit ve yüksek teknoloji malzemelerde de büyümeye odaklandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.