Ağrı'da 44,1 Milyon Liralık Güneş Enerjisi Yatırımı

Güneşli gün sayısının fazla olduğu Ağrı'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 44,1 milyon lira yatırım yapılarak 8 güneş enerjisi santrali kuruldu. Toplamda 6 bin 700 kW gücünde enerji üretimi gerçekleştirilecek.

Güneşli gün sayısının fazla olduğu Ağrı'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 44,1 milyon liralık yatırımla 6 bin 700 kilovat (kW) gücünde 8 güneş enerjisi santrali kuruldu.

Kışları çetin ve uzun sürmesine rağmen ülkenin güneşlenme süresi en yüksek illeri arasında bulunan Ağrı, son yıllarda yapılan güneş ve rüzgar enerji santralleriyle ön plana çıkıyor.

TKDK desteğiyle kent merkezinde 4, ilçelerden Patnos'ta 2 ve Doğubayazıt'ta 2 olmak üzere 8 güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirildi.

44,1 milyon lira yatırım tutarlı 23,2 milyon lira destekle kurulan santrallerden 6 bin 700 kW elektrik gücü bulunuyor. Bu santrallerden biri de il merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firma tarafından 3 ayrı alanda kuruldu.

Bu tesiste toplamda 5 bin 724 güneş panelinden üretilen enerji, elektrik dağıtım şirketine satılıyor.

Firmada elektrik teknikeri olarak görev yapan Şerif Bıçakçı, AA muhabirine, TKDK'nin sağladığı yüzde 70'lik destek ve KDV muafiyetiyle GES kurduklarını söyledi.

Ağrı'nın GES açısından son yıllarda daha fazla önem kazandığını dile getiren Bıçakçı, kentteki güneşli gün sayısının fazla olduğuna dikkati çekti.

Bıçakçı, "GES sahalarımız 2022 yılında TKDK'nin hibe desteğiyle kuruldu. Toplamda 3 firmamız ile 5 bin 724 güneş panelinden enerji üretmekteyiz. TKDK'den bu 3 yatırım için 12 milyon Türk lirası hibe desteği aldık." dedi.

Santrallerin yüksekte olduğunu ifade eden Bıçakçı, şunları kaydetti:

"Üretim güzel. Kışın panellerin üzerinde kar kalmıyor. Panellerin yerden yüksekliğinin 1 metre 40 santim olmasından dolayı risk engel oluşturmuyor. Üretilen enerjiyi elektrik şirketine verilerek mahsuplaştırılıyor. Başka yerlerde şantiyelerimiz olduğu için burada ürettiğimiz enerjiyi, diğer yerlerde tükettiklerimizle mahsuplaştırma yapıyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Ekonomi
Haberler.com
