2025 Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıkladı: TÜFE Yıllık %32,87 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %32,87, aylık bazda ise %2,55 oranında artış gösterdi. Gıda ve alkolsüz içecekler başta olmak üzere konut ve ulaşım harcama gruplarında önemli artışlar kaydedildi.
Ekim ayında TÜFE'deki değişimler şöyle gerçekleşti: bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış kaydedildi.
Gıda ve alkolsüz içecekler zirvede
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık değişimler;
Gıda ve alkolsüz içecekler: %34,87 artış
Ulaştırma: %27,33 artış
Konut: %50,96 artış
Bu grupların yıllık değişime etkileri ise sırasıyla %8,44, %4,34 ve %7,75 olarak gerçekleşti.
Aylık bazda ise değişimler; Gıda ve alkolsüz içecekler: %3,41 artış
Ulaştırma: %1,07 artış
Konut: %2,66 artış
Bu ana grupların aylık değişime etkileri sırasıyla %0,83, %0,16 ve %0,45 oldu.
Özel Kapsamlı TÜFE (B) Verileri
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de (Özel Kapsamlı TÜFE-B) yıllık artış %32,52, aylık artış ise %2,43 olarak kaydedildi.
TÜİK verilerine göre, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 118'inde artış, 18'inde düşüş, 7'sinde ise değişim olmadığı görüldü. - ERZİNCAN