2025 Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıkladı: TÜFE Yıllık %32,87 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %32,87, aylık ise %2,55 arttı.

Ekim ayında TÜFE'deki değişimler şöyle gerçekleşti: bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış kaydedildi.

Gıda ve alkolsüz içecekler zirvede

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık değişimler;

Gıda ve alkolsüz içecekler: %34,87 artış

Ulaştırma: %27,33 artış

Konut: %50,96 artış

Bu grupların yıllık değişime etkileri ise sırasıyla %8,44, %4,34 ve %7,75 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda ise değişimler; Gıda ve alkolsüz içecekler: %3,41 artış

Ulaştırma: %1,07 artış

Konut: %2,66 artış

Bu ana grupların aylık değişime etkileri sırasıyla %0,83, %0,16 ve %0,45 oldu.

Özel Kapsamlı TÜFE (B) Verileri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de (Özel Kapsamlı TÜFE-B) yıllık artış %32,52, aylık artış ise %2,43 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 118'inde artış, 18'inde düşüş, 7'sinde ise değişim olmadığı görüldü. - ERZİNCAN