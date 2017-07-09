Ekonomi Yönetiminden Kamu Bankalarına Faizlerde Makul Davranın Uyarısı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin önceki gün banka genel müdürleri ile yaptığı toplantının perde arkası netleşiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve banka genel müdürlerinin katıldığı finans zirvesinde, mevduat faizleri konusunda kamu bankalarına özel görev düştüğü belirtildi. Yüzde 15'i bulan mevduat faizlerinin düşürülmesi için finans sektörünün ucuz para bulmasını sağlayacak mekanizmaların devreye girmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

7 AYDA 4 PUAN FIRLADI

Yılbaşında yüzde 11'ler seviyesinde olan mevduat faiz oranları yüzde 14 seviyelerine, özel koşul ve pazarlıklarda yüzde 15'lere dayandı. Kredi Garanti Fonu destekli kredilerde bankaların çok yüksek kredi vermesi, finans kurumlarını likidite arayışına yönlendiriyor. Bu durum da mevduat faizinde artışa neden oluyor. Mevduat faizleri konut faizlerinde de artışı tetikliyor.

YENİ SINIR MI GELİYOR?

Zirvede daha önce kamu kurumlarının mevduatlarına getirilen üst sınır hatırlatılarak, benzeri tedbirlerin alınabileceği ifade edildi. Hükümet geçen yılın sonunda kamu bankalarının kamu kurumlarının mevduatını toplarken yarışmasına engel olmak için yüzde 7.5 sınırı getirmişti. Bankaların daha düşük faizle kaynağa erişmesi kredi maliyetlerini de azaltmıştı.

OLUMLU TEK ADIMINIZI GÖRMEDİK

Başbakanlık kaynakları, bankalara aylardır mevduatta faiz yarışından vazgeçmeleri çağrısı yapılmasına rağmen bankaların bu konuda olumlu tek bir adımını göremediklerini kaydetti. Kredi faizlerinin halen çok yüksek olduğunu vurgulayan kaynaklar, kamu bankalarından rekabet konusunda makul hareket etmeleri gerektiğine işaret etti. Yetkililer, önümüzdeki dönemde finansman kaynaklarının çeşitleneceğini, sermaye piyasalarının da güçlendirileceğini söyledi. Bunun banka bilançolarını güçlendireceğine vurgu yapıldı.