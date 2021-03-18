EKO-BİR Müdürü Süleyman Can: "Eğirdir Gölü'nün su kodunda 50-60 santim azalma var"
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EKO-BİR Müdürü Süleyman Can: "Eğirdir Gölü'nün su kodunda 50-60 santim azalma var"

18.03.2021 21:16 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:29
EKO-BİR Müdürü Süleyman Can:

Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü'nde su çekilmeleri her geçen yıl daha da artıyor.

Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü'nde su çekilmeleri her geçen yıl daha da artıyor. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, son bir yılda göldeki su kodunun 50-60 santim azaldığını söyledi.

Türkiye'nin yedi renkli gölü olarak bilinen Eğirdir Gölü'nde su kayıpları kritik seviyelere yaklaşıyor. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, "Eğirdir Gölü su kodunun 17 Mart 2021 tarihi itibariyle, 915 metre 81 santim. Su israfının minimize edilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması gerekmektedir" dedi.

Eğirdir Gölü su kodunun 17 Mart 2021 tarihi itibariyle, 915 metre 81 santim olduğunu belirten EKO-BİR Müdürü Süleyman Can "Meteoroloji tahminlerine göre Mart ayı yağışları ay sonuna kadar devam edeceği görünüyor. Buna rağmen Nisan ayı verilerinin geçen 2020 yılına göre 50-60 cm. altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Yani geçen yıl 15 Nisan'da Göl Kotu 916,66 iken, bu yıl 916,10 olabileceğini düşünüyoruz.Su kullanımının iyi değerlendirilmesi gerekmekte ve su israfının minimize edilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması gerekmektedir" dedi. - ISPARTA

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can: 'Eğirdir Gölü'nün su kodunda 50-60 santim azalma var'
EKO-BİR Müdürü Süleyman Can: 'Eğirdir Gölü'nün su kodunda 50-60 santim azalma var'
EKO-BİR Müdürü Süleyman Can: 'Eğirdir Gölü'nün su kodunda 50-60 santim azalma var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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