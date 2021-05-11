Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı
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Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı

Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı ev, ekmek yapılırken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı ev, ekmek yapılırken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Altındere Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Güven ile annesi Gülsüm Güven, iki katlı evlerinin zemin katında bulunan ocakta ekmek yapmaya başladı. Ocaktan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 9 yangın söndürme aracı ve 18 personel ile yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangında 2 katlı ev ve bitişiğindeki saman deposu kül oldu. Erkan Güven, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı
Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı
Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı
Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı
Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı
Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı
Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı
Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı
Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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