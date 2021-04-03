Ekmek teknesi alev alev yanan sürücü, gözyaşlarına boğuldu

Ekmek teknesi alev alev yanan sürücü, gözyaşlarına boğuldu Nar yüklü tır, şoförün kontağa basmasıyla kupa bölümünden yanmaya başladı Aracın kupa kısmı kullanılamaz hale gelirken, yaşlı sürücü ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi Antalya'da nar yüklü tırın kupa kısmı tamamen yandı.

Ekmek teknesi alev alev yanan sürücü, gözyaşlarına boğuldu

Nar yüklü tır, şoförün kontağa basmasıyla kupa bölümünden yanmaya başladı

Aracın kupa kısmı kullanılamaz hale gelirken, yaşlı sürücü ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

ANTALYA - Antalya'da nar yüklü tırın kupa kısmı tamamen yandı. Sürücü aracının yanışını gözyaşları içinde izledi.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.30 sırasında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle 10. Sokak üzerindeki bir tırda meydana geldi. Mustafa Aydın, Rusya'ya nar götürmek üzere 55 ADK 730 plakalı tırı ile soğuk hava deposu önüne yanaştı. İşçiler, 55 ADH 807 plakalı dorsenin yarısına kadar nar kasalarını yükledi. Bir süre sonra Mustafa Aydın, aracı çalıştırmak için direksiyon başına geçti. Aydın'ın marşa basmasıyla birlikte tırıın kupa kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm kupayı sardı. Çevredekiler yangını hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. tırın kupa kısmı tamamen yanarken dorsenin bir bölümü de zarar gördü. İtfaiyenin müdahalesiyle dorsenin ve içindeki nar kasalarının yanması engellendi. Büyük korku yaşayan Mustafa Aydın ise ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tırın yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ