Şemdinli sınırında kaybolan 3 İranlı'dan haber alınamıyor

İran'dan Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırına gelen ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 3 İranlı'dan iki gündür haber alınamıyor.

HAKKARİ (İHA) - İran'dan Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırına gelen ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 3 İranlı'dan iki gündür haber alınamıyor.

İran'ın Urmiye kentine bağlı Mirgever ilçesinde yaşayan Barzan Mihendi, Eshed Seydaniferd ve Behlül Seydaniferd, 3 akrabalarının Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyüne bağlı Tanyolu (Gelişim) bölgesine geçtiklerini ve kar yağışının şiddetlenmesi nedeniyle iletişimlerinin Benar Vadisi'nde tamamen kesildiğini açıkladı. Bunun üzerine çevre köylerde yaşayan vatandaşlar sınır bölgesinde kaybolan İranlı 3 kişiyi aramaya başladı. Saatler süren aramalardan bir sonuç alınamazken, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle vatandaşların tekrar ilçe merkezine döndüğü ifade edildi.

Bugün de sabah saatlerinde yola çıkan köylülerin 3 İranlıyı bulma çalışmaları devam ederken, Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. - HAKKARİ