Ekipler her yerde onu aradı! Korona testi pozitif çıkan vatandaş iddia oynarken yakalandı Zonguldak'ta koronvirüs testi pozitif çıkan şahıs evden kaçarak önce markete daha sonra iddia bayine gitti. Oyun oynarken yakalanan şahsa para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta koronvirüs testi pozitif çıkan Y.T. isimli vatandaş evden kaçarak ilk olarak markete ardından iddia bayine giderek oyun oynarken yakalandı.

EVDEN KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde ikamet eden Y.T isimli vatandaş koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evde karantinaya alındı. Ev karantinası devam eden Y.T. isimli vatandaş Vefa gurubunun kontrolü sonrası evde olmadığı tespit edildi. Evi denetlemeye gelen ekipler Y.T'nin evde olmadığını fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken şahısın ilk önce markete ardından da iddia bayine gitti tespit edildi. Ekipler tarafından yeri tespit edilen şahıs yakalanarak cezai işlem uygulandı.

"VEBALİ VAR"

Yaşanan olayı anlatan Kilimli İlçe Kaymakamı Nevzat Taşdan, yaşanan olayın çok üzücü ve sorumsuzca olduğunu söyleyerek "Çok üzücü ve sorumsuzca davranılan bir olay. Biz pandemi sürecinin başından buyana çok güzel bir sistem kurduk. Pozitif vaka ve onların temaslılarını evde sürekli denetleyen sürekli denetlen 6-7 ayrı ekip kurduk. Dünde kurduğumuz ekipten birisi bu vatandaşı denetlemek için eve gidiyor. Evde olmadığı fark edilince ekipler nereye gitti diye soruyor aile ekmek almaya gittiği söylüyor. Ekiplerimiz bu durumu Whatsapp grubundan paylaşıyorlar. Ekiplerimiz harekete geçerek kısa sürede yerini tespit ediyorlar. Görüntülerden de ilk önce markete ardından da iddia bayine giderek oyun oynuyor. Hemen kendisi hakkında gerekli işlemi yaptık. Türk ceza kanunun 195 maddesine göre adliyeye sevk ediyoruz. 2 aydan 1 yıla kadar cezası var. Aynı zamanda da üst sınır olan 3 bin 180 TL ceza uyguladık. Bu ceza ayrı bir olay. Vatandaşımız bunu ayrı kişilere bulaştırıyorsa bunun vebali var. Bu üzücü bir durum. Biz bu konuda taviz vermiyoruz. Hiç kimsenin başkasının hayatını tehlikeye sokmaya hakkı yok. Bu sıkıntı süreci herkes üzerine düşeni yapmak zorunda" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA