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Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Arslantaş - Güncel
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Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldıADIYAMAN Adıyaman'ın yüksek rakımlı ilçe ve yerleşim yerlerine kar yağdı.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (İHA) - Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı

ADIYAMAN Adıyaman'ın yüksek rakımlı ilçe ve yerleşim yerlerine kar yağdı. Karayolları ekipleri ulaşım aksamaması için gece boyu çalışmalarını sürdürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman kent merkezine yağmur yağarken, yüksek rakımlı bölgelerine kar yağdı. Çelikhan ve Sincik ilçe merkezlerinin yanı sıra Tut, Gerger'in yüksek bölgelerine kar yağdı.

Malatya-Çelikhan karayolu üzerinde karayolları ekipleri gece boyu mesaideydi. Ekipler tipi ve kar nedeniyle yolların kapanmaması için çalıştı. Kar kalınlığının 15 santime ulaştığı öğrenilirken, kar yağışının yerini karla karışık yağmura bıraktığı öğrenildi.

Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı

Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı

Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Güncel

Çelikhan, Adıyaman, kar, Güncel, Haberler

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