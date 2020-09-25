Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi
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Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi

25.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:24

Galler'de görev başında olmaları gerektiği sırada ekip otosunda ilişkiye giren polis memurları, skandalın patlak vermesinin ardından meslekten ihraç edildi.

Galler'de 32 yaşındaki bir çocuk annesi kadın polis Zoe Phillips ve 35 yaşındaki evli erkek polis Andrew Perry'nin ekip otosunda cinsel ilişkiye girdikleri ortaya çıktı. Görev başında olmaları gerektiği sırada birlikte olan polisler, meslekten ihraç edildi.

TAKİP İÇİN GİZLİ EKİP KURULDU

Polis merkezine yapılan ihbarda, iki polis arasında ilişki olduğu belirtildi. Bunun üzerine gizli bir ekip polisleri takibe aldı. Ekibin takibi sonucu iki polisin devriye aracında ilişkiye girdikleri, ayrıca görev başında olmaları gereken saatlerde Zoe'nin evine gidip cinsel ilişkiye girdikten sonra tekrar görev yerlerine döndükleri tespit edildi.

Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi

EKİP OTOSUNUN KAMERASINA YAKALANDILAR

İki polisin davranışlarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyleyen emniyet yetkilisi Jonathan Walter, gizli takip altına aldıkları polislerin arasında ilişki olduğu ortaya çıkınca ekip otosunun kamera geçmişinden ikilinin araçta ilişkiye girdiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi

POLİSLİKTEN ATILDILAR

Kadın polis, arkadaşı ile görev başında sadece öpüştüklerini ve sarıldıklarını söyledi. Erkek polis Andrew ise ilişkiyi kabul etti. Çiftin, Andrew'in kendisi gibi polis olan karısının nöbette olduğu sırada Andrew'in evinde de birlikte olduğu öğrenildi. Haklarında soruşturma açılan polisler, meslekten ihraç edildi.

Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi
Haber Yorumları (3)
JOJİ: omaygooooot
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GMZZZ: ÇOCUĞA BAYILDIM İSTİYORUMMMM
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KAZIM: Essah mı gı?
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500
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