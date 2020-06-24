Ekinci, "LGS'de alınan önlemlere harfiyen uyuldu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ekinci, "LGS'de alınan önlemlere harfiyen uyuldu"

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 20 Haziran'da yapılan LGS sınavında alınan önlemlere öğrencilerin harfiyen uyduğunu açıklayarak, "Bizim için de gerçekten büyük bir sınavdı.

Ekinci,
24.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:55

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 20 Haziran'da yapılan LGS sınavında alınan önlemlere öğrencilerin harfiyen uyduğunu açıklayarak, "Bizim için de gerçekten büyük bir sınavdı. Bu sınavdan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Salgın dönemi sonrasında yapılan LGS sınavı öğrencilerimiz gibi bizim için de gerçekten büyük bir sınavdı. 20 Haziran'da yapılacak olan sınav için biz de çok ciddi bir şekilde hazırlandık" diyen il Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Öğrencilerimizin sağlığı için en küçük bir ayrıntıyı bile hesapladık. Ne olabilir, nasıl bir problem ile karşılaşabiliriz? Bunlarla ilgili olarak bir planlama yaptık" diye konuştu.

Kayseri'de 310 tane okulda yaklaşık 31 bin 500 öğrencinin sınav için kayıt olduğunu hatırlatan Ekinci, "Yüzde 92 civarında öğrencimiz sınava girdi. Ben de o gün 7-8 okulumuzu gezdim. Harfiyen tüm aldığımız tedbirler okullarımızda uygulandı" diyerek şunları söyledi:

"Tedbirlerin uygulanması, tedbirlere uyanların anlayışıyla da alakalıdır. Bu tedbirlerin uygulanmasında çaba gösteren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özverili bir şekilde çalıştılar. Sağlık Müdürlüğümüzün ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Onlar da canla başla çalıştılar. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz tüm okullarımızda bize yardımcı oldular. En büyük teşekkürü öğrencilerime ediyorum. Çünkü daha önceden bizim sosyal medyadan yayınladığımız sınavın nasıl yapılacağı ile ilgili videomuz öğrencilerimiz tarafından izlenmişti. Öğrenciler okullara geldiklerinde ne ile karşılaşacaklarını biliyorlardı. Okullarımızın önünde herhangi bir izdiham olmayacak şekilde gerçekten sosyal mesafeye uyan bir biçimde çocuklarımız yaşlarından büyük bir olgunluk göstererek sıraya girdiler. Gerekli dezenfektan işlemlerini gerçekleştirdiler ve sonrasında sınav salonlarına girdiler. Sınav sırasında da şükürler olsun herhangi bir aksaklığımız olmadı.

Gerek karantina altında olan öğrencilerimiz gerekse Covid-19 teşhisi konulan ve hastanede yatan öğrencilerimiz de alınan tedbirlerle herhangi bir hak kaybı yaşamadan bu sınavı başarı ile atlattı.

Sınavlar tabiki bizim için hayatımızdaki merhalelerden bir tanesi hayatın sonu değildir. Çocuklarımızın bu sınavda başarıları, notları ne olursa olsun ben hayatta başarılı olmalarını ve kazanmalarını diliyorum. İnşallah bu günleri de bir an önce atlatırız. Eski günlerimize döneriz. Gerçekten okullarımız öğrencilerimizi çok özledi. Bu sınavda öğrencilerimizin de okullarını çok özlediklerini gördük. Keşke kucaklaşabilseydik sadece sosyal mesafeli olarak birbirimizi görmenin mutluluğunu yaşadık. Milli Eğitim camiası olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu sınavdan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyoruz" - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Berat Albayrak Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Ekinci, "LGS'de alınan önlemlere harfiyen uyuldu" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:06:15. #1.14#
title