Ekinci'den TDV'ye kurban bağışı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Türkiye Diyanet Vakfı'nın sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonuna destek olmak adına kurban bağışında bulundu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Türkiye Diyanet Vakfı'nın sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonuna destek olmak adına kurban bağışında bulundu.

Viranşehir İlçe Müftüsü ve TDV Viranşehir Şube Başkanı Mahmut Kaya, Ekinciyi makamında ziyaret ederek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Ekinci, Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak adına 2 adet kurban bağışında bulunarak kardeşlik bağlarını kuvvetlendirme ve ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırma anlamında önemli bir kampanya olduğunu ifade etti.

İlçe Müftüsü Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı'na yapmış olduğu kurban bağışından dolayı Ekinci'ye teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA