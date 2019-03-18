Ekinci'den 'Sorunlarınız, Sorunlarımızdır' Vurgusu

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Başkan Adayı Ekinci, ziyaretleri kapsamında Hacı Haliloğlu Çiftliği, Yeni Köy, Kapıkaya, Çolaklı, Hacı Yusuflar, Bağtepe, Bulgurlu, Karakaş ve Göller mahalleri ile birlikte Taşolar Mezrası'nı da ziyaret etti. "Hepimiz bir aileyiz. Hepimiz Battalgaziliyiz" diyen Ekinci, "Bu sorunlar hepimizin sorunlarıdır. Bu sorunlar aslında çözülemeyecek sorunlar değil ama buraları unuttukları için sorunları görmüyorlar. Milletimizin gerçek sorunlarını görmeyip kendi içinde birbirine giren bu yapının inşallah milletimiz 31 Mart günü ders verecektir" diye ifade etti.

Birçok mahallede toplantılar ve ziyaretler yapan Ekinci, "Bugün Battalgazi'ye bağlı, unutulan köylerimizi ziyaret ettik. Her geldiğimizde gördüğümüz gibi vatandaşlarımız sıkıntılı. Aslında sıkıntıları biliyorduk ama bir kez daha dinledik. Notlarımızı aldık ve yerinde görerek tespit ettik. Bu mahallelerimizin sorunlarını hep beraber çözeceğiz inşallah. Hepimiz bir aileyiz. Hepimiz Battalgaziliyiz. Bu sorunlar hepimizin sorunlarıdır. Bu sorunlar aslında çözülemeyecek sorunlar değil ama buraları unuttukları için sorunları görmüyorlar. Milletimizin gerçek sorunlarını görmeyip kendi içinde birbirine giren bu yapının inşallah milletimiz 31 Mart günü ders verecektir" şeklinde konuştu.

Birçok mahallede hem içme suyu hem de tarımsal sulama sorununa değinen Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, "Buraları unutmuşlar. Sulama problemini dahi çoğu mahallemizde çözememişler. İçme suyu problemini dahi çözemeyen bir anlayış tarımsal sulama problemini nasıl çözecek? Çözemiyorlar çünkü sizleri dert edinmiyorlar. Kanalizasyon problemi bu yüzyılın problemi değildir. Buralar Büyükşehir statüsü ile birlikte köy olmaktan çıkıp mahalle statüsüne kavuştu. Mahalle olunca unutulduğunuzu biliyorum. Unutulmasaydınız bu sorunlarınız çözülürdü" ifadelerine yer verdi.

Yıllardır çözülemeyen sorunların çözümü ile ilgili Ali Ekinci şu şekilde konuştu:

"Projelerimizi açıkladık. 13 öncelikli projemiz içinde sizin gibi unutulan köylerimiz yani mahallelerimiz var. Tüm kırsal bölgelerimizdeki tarımsal sulama problemini çözeceğiz inşallah. Çözümler basit ama buralara para harcamak istemedikleri için sizleri görmüyorlar. Bu iş bir ekip işidir. Ekibi iyi olmayan ve liyakatli olmayanlar hizmet yapamaz. Biz ekibimizle beraber Battalgazi ilçesindeki tüm yerlerin haritasını çıkardık ve sorunları tek tek yazdık. 2014 yılında not aldığımız tüm sorunlar halen devam ediyor. Sorunları bildiğimiz için çözümlerine iyi çalıştık. İnşallah Battalgazi Belediyesi daha iyi bir yönetime kavuşacaktır." - MALATYA

Kaynak: İHA