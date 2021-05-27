Ekin Uzunlar - Ağla Gözüm sözleri | 'Ağla Gözüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ekin Uzunlar - Ağla Gözüm sözleri | 'Ağla Gözüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Ekin Uzunlar - Ağla Gözüm sözleri | 'Ağla Gözüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ekin Uzunlar'ın yeni şarkısı Ağla Gözüm çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 2.7 milyon izlendi ve 56 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Ekin Uzunlar - Ağla Gözüm sözleri nelerdir? Ekin Uzunlar - Ağla Gözüm şarkısının sözleri nedir? Detaylar haberimizde.

Ekin Uzunlar - Ağla Gözüm şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz. Şarkının sözleri Metin Işık'a aittir.

EKİN UZUNLAR - AĞLA GÖZÜM SÖZLERİ

Ağla gözüm, ağla ağla gülemem bugün

Kanayaram kana kana, sızlarsın bugün

Dertli sazım, dertli dertli çalarım bugün

Ağla gözüm, ağla ağla gülemem bugün

***

Söz vermiştin bana, kaç hafta oldu

Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti

Senden başka kimsem var mıydı benim yar

Yar bana dağlar taşlar bile ağladı

Gardiyana sordum daha gelen olmadı

Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı yar

***

Takatim kalmadı, sabrım tükendi

Bir derdime bin dert keder eklendi

Saat beşe on var, bu cuma da bitti yar

Yar bana dağlar taşlar bile ağladı

Gardiyana sordum daha gelen olmadı

Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı yar

***

Burda esen hazan yeri mevsim sonbahar

Gönül bahçem de kurudu, nice umutlar

Yüreğimde tamiri yok, çok hasarlar var

Ağla gözüm, ağla ağla gülemem bugün

***

Söz vermiştin bana, kaç hafta oldu

Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti

Senden başka kimsem var mıydı benim yar

Yar bana dağlar taşlar bile ağladı

Gardiyana sordum hani gelen olmadı

Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı yar

***

Takatim kalmadı, sabrım tükendi

Bir derdime bin dert keder eklendi

Saat beşe on var, bu cuma da bitti yar

Yar bana dağlar taşlar bile ağladı

Gardiyana sordum daha gelen olmadı

Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı yar

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

7 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 2.7 milyon dinlenme aldı ve 56 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Metin Işık

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Klip Yönetmeni: Emrah Özbilen

Mix-Mastering: Koray Püskül

Klip Yapım : Honeybee İstanbul/ Eylem Şirin

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Ekin Uzunlar - Ağla Gözüm sözleri | 'Ağla Gözüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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