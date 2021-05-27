Ekin Uzunlar - Ağla Gözüm sözleri | 'Ağla Gözüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Ekin Uzunlar'ın yeni şarkısı Ağla Gözüm çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 2.7 milyon izlendi ve 56 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Ekin Uzunlar - Ağla Gözüm sözleri nelerdir? Ekin Uzunlar - Ağla Gözüm şarkısının sözleri nedir? Detaylar haberimizde.
Ekin Uzunlar - Ağla Gözüm şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz. Şarkının sözleri Metin Işık'a aittir.
EKİN UZUNLAR - AĞLA GÖZÜM SÖZLERİ
Ağla gözüm, ağla ağla gülemem bugün
Kanayaram kana kana, sızlarsın bugün
Dertli sazım, dertli dertli çalarım bugün
Ağla gözüm, ağla ağla gülemem bugün
***
Söz vermiştin bana, kaç hafta oldu
Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti
Senden başka kimsem var mıydı benim yar
Yar bana dağlar taşlar bile ağladı
Gardiyana sordum daha gelen olmadı
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı yar
***
Takatim kalmadı, sabrım tükendi
Bir derdime bin dert keder eklendi
Saat beşe on var, bu cuma da bitti yar
Yar bana dağlar taşlar bile ağladı
Gardiyana sordum daha gelen olmadı
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı yar
***
Burda esen hazan yeri mevsim sonbahar
Gönül bahçem de kurudu, nice umutlar
Yüreğimde tamiri yok, çok hasarlar var
Ağla gözüm, ağla ağla gülemem bugün
***
Söz vermiştin bana, kaç hafta oldu
Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti
Senden başka kimsem var mıydı benim yar
Yar bana dağlar taşlar bile ağladı
Gardiyana sordum hani gelen olmadı
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı yar
***
Takatim kalmadı, sabrım tükendi
Bir derdime bin dert keder eklendi
Saat beşe on var, bu cuma da bitti yar
Yar bana dağlar taşlar bile ağladı
Gardiyana sordum daha gelen olmadı
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı yar
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
7 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 2.7 milyon dinlenme aldı ve 56 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Metin Işık
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Klip Yönetmeni: Emrah Özbilen
Mix-Mastering: Koray Püskül
Klip Yapım : Honeybee İstanbul/ Eylem Şirin