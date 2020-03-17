Ekin Türkmen Ramo'da Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı, seyircileri Adana'nın renkli ve aksiyon dolu sokaklarına götüren 'Ramo'nun kadrosuna Ekin Türkmen dahil oldu. Türkmen dizide 'Meryem' isminde bir şarkıcıyı canlandıracak.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Show TV'de ekranlara gelen, kadrosunda Murat Yıldırım ile birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncuların yer aldığı sevilen dizi Ramo'nun 10.bölümünde kadroya başarılı oyuncu Ekin Türkmen dahil oluyor. Yayınlandığı günden bu yana beğeniyle izlenen, hem sosyal medya hem de youtube da her hafta listelere giren 'Ramo'ya dahil olan Türkmen, Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ramo karakterinin ele geçirdiği gece kulübünde şarkıcı olarak çalışan Meryem olarak çıkıyor karşımıza. Ramo, heyecan dolu 10.bölümüyle bu akşam Show TV'de...