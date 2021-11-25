Ekin'in erkek arkadaşı bilgisinin olmadığını söyledi; annesi 'Kızımın katilleri bulunsun' dedi

ADANA'da apartman bahçesinde yaralı bulunan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın yaşandığı ilk saatlerde kendisine ulaşılmayan erkek arkadaşı Ebubekir T.'nin bilgisine başvuruldu. Ebubekir T. olayla ilgisinin olmadığını söylerken, gözaltına alınan 2 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ekin'in annesi Nermin Yıldız, "Kızımın katilleri bulunsun" dedi.

Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan incelemede ölen kişinin 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız olduğu saptandı. Yapılan araştırmada, Ekin Gökçe Yıldız'ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 2019'da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.