Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde apartman bahçesinde hareketsiz halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki bir çocuk annesi Ekin Gökçe Yıldız'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ekin Gökçe olayı nedir? Ekin Gökçe katili kim?

EKİN GÖKÇE OLAYI NEDİR?

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde apartman bahçesinde hareketsiz halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki bir çocuk annesi Ekin Gökçe Yıldız'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu da yaklaşık 2 yıl önce öldürülen Ekin Gökçe Yıldız'ın annesi Nermin Yıldız, taziye evinde gazetecilere, bir kişinin olay günü konuşmak için kızına mesaj attığını anlattı.

Kızının mesaj atan kişinin çağırdığı yere gittiğini belirten Yıldız, "Ben kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum. Bundan 2 yıl önce damadım Selçuk Fakıoğlu'nu öldürdüler. Torunum damadım öldürüldüğünde 6 aylıktı." diye konuştu.

Yıldız, kızının bir tutam saçını koklayarak, şöyle konuştu:

"Bu saç benim artık oksijenim, yaşama sebebim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun. Ne olursunuz yardımcı olun. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Artık bu pislikleri alsınlar, 'dur' desinler artık, yeter. Çok annelerin, babaların canı yandı. Yeter, yanmasın artık. Benim kızım kim vurduya gitmeyecek. Bu işin peşini bırakmayacağım."

Nermin Yıldız, annesi ve babası öldürülen torununa sarıldı.

Olay

Atakent Mahallesi'nde dün sabaha karşı apartman bahçesinde hareketsiz halde bulunduktan Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız yaşamını yitirmişti.

Kadının silahla ateş edilerek öldürüldüğünü belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Maktulün dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu'nun da yaklaşık 2 yıl önce barışmak için bir araya geldiği husumetlileriyle aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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