Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
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Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | Güncel

Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı Sigara izmaritleri, cam şişeler ve piknik ateşleri binlerce dönüm ekili alanı kül etti İtfaiye Müdürü Ali Doğan yangınlara karşı uyardı Adıyaman'da, arpa ve buğday tarlalarında başlayan hasatla birlikte dikkatsizlik sonucu çıkan...

Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı

Sigara izmaritleri, cam şişeler ve piknik ateşleri binlerce dönüm ekili alanı kül etti

İtfaiye Müdürü Ali Doğan yangınlara karşı uyardı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, arpa ve buğday tarlalarında başlayan hasatla birlikte dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlarda binlerce dönüm ekili alan küle döndü. Artan yangınlar sonrası vatandaşları uyaran Adıyaman İtfaiye Müdürü Ali Doğan, dikkat edilmesi ve en küçük olayda ihbar yapılması çağrısında bulundu.

Adıyaman'da başlayan buğday ve arpa hasadıyla beraber tarlalarda dikkatsizlik sonucu ekin yangınları da artmaya başladı. Binlerce dönüm ekili alanın yandığı Adıyaman'da 80 kişilik bir kadroyla yangınlara müdahale ettiklerini söyleyen İtfaiye Müdürü Ali Doğan da vatandaşları uyardı.

Sigara izmaritlere yangına neden oluyor

Son günlerdeki yangınların özellikle sıcak havaların da etkisiyle araç camlarından dışarıya atılan sigara izmaritlerinden kaynaklandığını vurgulayan Müdür Ali Doğan, yangınlara müdahale için zaman zaman belediyenin farklı müdürlüklerinden de destek aldıklarını söyledi. Doğan, vatandaşlardan yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda da uyardı.

"Yangınların pek çok sebebi var"

Sigara izmaritlerinden, cam şişelerinden ve hasat esnasında biçerdöverin çıkardığı kıvılcımlardan dolayı binlerce dönüm arazinin yandığını söyleyen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, "Vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Sigara izmaritlerinden, cam şişelerinden ve piknik ateşinden kaynaklanan yangınlar oluyor genellikle. Bu sene ise çok fazla ekin yangınları var. Bu konuda vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor, daha bilinçli olması gerekiyor. Bizler söndürme olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sadece itfaiye araçlarıyla değil belediyenin diğer araçlarıyla da müdahale etmeye çalışıyoruz. Bizler elimizden geleni yaparak söndürüyoruz ama vatandaşlarımızın da sadece bilinçli olmalarını istiyoruz. Evet sigaralar içiliyor, içilmese daha iyi olur ama gelişi güzel arabaların camlarından dışarıya atılıyor. İzmaritler daha sonra telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuruyor. İtfaiye müdürlüğü olarak 80 kişilik bir ekip ve 16 araçla olaylara müdahale ediyoruz. Bunun dışında belediyenin fen işlerinden, temizlik işlerinden, park ve bahçelerden araç takviyeleriyle destekli bir şekilde yangınlara da müdahale ediyoruz" diye konuştu.

Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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