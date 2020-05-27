Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi

İstanbul Sultangazi'de arkadaşıyla birlikte yük taşıdığı sırada 4'üncü kat hizasından başına vincin parçası düşen vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Talihsiz işçinin hayatını kaybettiği olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
27.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:38

Sultangazi'de başına caraskal düşen 60 yaşındaki Hasan Aktepe, yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti. Caraskalın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Bir tekstil firmasında çalışan Hasan Aktepe ve mesai arkadaşı, iş yerine gelen makinenin yukarıya çıkarılması için aşağı indi. 2 mesai arkadaşı yük kaldırma vincine bağlanarak 4. kata çıkarılması için makinenin ayarını yaptı. Kaldırma işlemi başladı, 4'üncü kat hizasından vincin caraskalı koparak sert bir şekilde Hasan Aktepe'nin başına düştü. Çarpmanın etkisiyle Aktepe, kanlar içerisinde yere yığıldı. Aktepe'nin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir kadın, yanında bulunan bez parçasıyla Aktepe'nin başını tutarak tampon yapmaya çalıştı. Korku ve panik anlarının yaşandığı olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aktepe ilk olarak, çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktepe yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KANCA VATANDAŞIN KAFASINA DÜŞTÜ"

Olayın görgü tanıklarından olan Hüseyin Aydoğan, "Makineci atölyeye makine getirmiş. Makineyi yukarı çekerken, calaskalın ucundaki büyük kanca 4. kattan aşağıya vatandaşın kafasına düşüyor ve beyni patlıyor. İlk müdahaleyi iş sahibi, ben ve sağlıkçı bir arkadaş vardı üçümüz yaptık. Beyni patlamıştı Allah yardımcısı olsun" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Hasan Aktepe'nin hayatını kaybettiği olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ne önce sokağa çıkma yasağı esnetilen çocukların geldiği görülüyor. İş yerinin yük kaldırma ve boşaltma yaptıkları alanda bir süre oyalanan çocuklar daha sonra burada ayrılıyor. Kısa bir süre sonra ise tekstil atölyesine çıkarılacak olan makine getiriliyor. Yük kaldırma vincinin hizasına getirilen makinenin başında Hasan Aktepe ve mesai arkadaşı olduğu görülüyor. Daha sonra ise kopan caraskalın Aktepe'nin kafasına hızlı bir şekilde düştüğü ve yere yığıldığı görülüyor. Mesai arkadaşının şok geçirdiği olay yerinde kısa süreli bir korku ve panik yaşanıyor. Daha sonra ise çevredeki vatandaşların Aktepe'nin yardımına koştuğu görülüyor.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı Haber
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu Haber
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
ABD'de 'siyahi ırkçılık' bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ersin Korkut Yeliz Yeşilmen Bergüzar Korel
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Ergin Ataman Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 13:38:08. #1.15#
title