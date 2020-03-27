(Ek bilgiler ve fotoğrafla) -Sağlık çalışanının küçük kızı : Beni babama kavuşmaktan mahrum... İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, 2 yaşında Alara Elif Baş'ın "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü , 2 yaşında Alara Elif Baş'ın "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısını paylaştı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda S.B.Ü. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Uz. Dr. Tolga Baş'ın 2 yaşındaki kızı Alara Elif Baş, evde kalın çağrısında bulundu. Küçük kız çağrısında, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA