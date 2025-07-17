Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ejder Yürek: Büyücünün Laneti konusu, özeti ve Ejder Yürek: Büyücünün Laneti oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filmini izleyecek olanların merak ettiği Ejder Yürek: Büyücünün Laneti konusu nedir, Ejder Yürek: Büyücünün Laneti oyuncuları kimler ve Ejder Yürek: Büyücünün Laneti özeti gibi konuları inceliyoruz.

EJDER YÜREK: BÜYÜCÜNÜN LANETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gareth isimli şövalyenin gökyüzünden kayarak düşen bir kuyruklu yıldızın peşinden gidişi ile öykü başlar. Bu şövalye yanarak yere düşen şeyin bir yıldız olduğunu ve onu bulduğundan bir hayli altına da kavuşacağını düşünerek yollara düşmüştür. Ancak gitmek istediği yere vardığında bunun yıldız değil bir ejderha bulunduğunu anlar. Gareth önce yaralanmış olan ejderhayı iyileştirir bu nedenle ejderha artık ona borçlanmış olacaktır. Tedaviden önceki gücüne kavuşmuş olan ejderha bütün kötülüklerle savaşabilecek konuma gelir. Artık bölgeyi etkisi altına alan büyücüler ve cadılar ile mücadele etmeye başlarlar..

EJDER YÜREK: BÜYÜCÜNÜN LANETİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Julian Morris

Tamzin Merchant

Jassa Ahluwalia

Jake Curran

Dominic Mafham

Christopher Fairbank

Daniel Everitt-Lock

Serban Celea

Duncan Preston

Ioan Coman

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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