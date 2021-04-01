EİB Moda Tasarım Yarışmasında dereceye girdiler, dünyaya açıldılar

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin her yıl düzenlediği Moda Tasarım Yarışmasında dereceye giren Orkun Sevim ve Harun Çifçi, İtalya-Milano'daki Istituto Marangoni moda okulunda eğitim görüp kendi markalarını oluşturdu.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin her yıl düzenlediği Moda Tasarım Yarışmasında dereceye giren Orkun Sevim ve Harun Çifçi, İtalya-Milano'daki Istituto Marangoni moda okulunda eğitim görüp kendi markalarını oluşturdu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 11'inci Moda Tasarım Yarışması birincisi Orkun Sevim Milano'da Kuun Studio markasını, EİB 12'inci Moda Tasarım Yarışması ikincisi Harun Çifçi ise CFC HOUSE isimli markasını kurdu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, sektöre en önemli katma değerin özgün tasarımların sağlayacağına inandıklarını ifade ederek, gençlerin kendi markalarını kurmasına değindi.

Farklı yıllarda dereceye girenlerde başarılı çalışmalar yaptı

Sertbaş, "Tasarım yarışmalarımız; yüzümüzü yeniliğe, değişime döndürdüğümüz bir gelecekte Türkiye'nin dünyaya gururla adını duyurmasını sağlayan en önemli basamaklardan biri. Bu gençler kendi markalarını kuran isimlerden sadece ikisi. Ticaret Bakanlığımız yıllardır tasarım yarışmalarına verdiği destekle, yüzlerce gencimize yeni alanlar açarak, tasarım kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. EİB Moda Tasarım Yarışmasında farklı yıllarda dereceye giren Emre Erdemoğlu, Merve Uçar ve Mahmut Ağaç da dünya çapında ses getiren uluslararası başarılara imza attı. Bu sene EİB Moda Tasarım Yarışmamızın 16'ıncısını düzenleyeceğiz" dedi.

Dünyada genç nüfusuyla önemli avantaja sahip olabilecek Türkiye'de bu tabloyu lehe çevirmek için çalıştıklarını söyleyen Sertbaş, "Gençlerimiz şimdi tasarımlarını ihraç etmeyi hedefliyor. 2020 yılı Türkiye'nin kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 1,09 dolar, 2020 yılı Türkiye konfeksiyon ihracat birim fiyatı 13,1 dolar. EHKİB olarak ihracat birim fiyatımız ise 16,47 dolar. Ülkece kalkınmanın yolu tasarım ve inovasyondan geçiyor. Yenilikleri izlemek, bu gelişmeleri anında sektörümüze taşımak zorundayız. Uluslararası büyüme stratejinizdeki farklı bakış açıları, farklı adımlar ancak sizi diğerlerinden ayırt eder ve marka değerinizi artırır. Bu olumlu yönelimlerin geniş kitleler tarafından benimsenmesi ve tasarım kültürünün toplumun daha geniş kesimlerine nüfuz etmesini istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı