Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

04.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:38
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Uşak'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Uşak'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Dikilitaş Mahallesi Birinci Yeni Sokak'ta N.A. (18) yönetimindeki 64 NK 810 plakalı otomobille, A.Ö. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü N.A'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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