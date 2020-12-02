Ehliyetsiz sürücünün 3 yaşındaki Ayşe'nin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Ayşe Kaymak (3), hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Ayşe Kaymak (3), hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan ehliyetsiz sürücü Mustafa Aktürk (39), yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anı bir iş yerininin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 29 Kasım'da Gaziler Mahallesi 535 Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Kaymak'a, hızla gelen hafif ticari araç çartı, sürücü kaçtı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI