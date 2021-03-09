Ehliyetsiz sürücü şarampole uçtu; 2 yaralı
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Ehliyetsiz sürücü şarampole uçtu; 2 yaralı

09.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:43

Ehliyetsiz sürücü şarampole uçtu; 2 yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü şarampole uçtu; 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Hülya Koçyiğit caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.E. yönetimindeki 09 AES 438 plakalı Peugeot otomobili ile seyir halinde ilerlerken Gazibeğendi önünde virajı alamayarak aydınlatma direğine çarpıp şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla sürücü M.Ö.E. ve arkadaşı H.G. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yaşları küçük olan çocuklar ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ehliyetsiz sürücü şarampole uçtu; 2 yaralı
Ehliyetsiz sürücü şarampole uçtu; 2 yaralı
Ehliyetsiz sürücü şarampole uçtu; 2 yaralı
Ehliyetsiz sürücü şarampole uçtu; 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

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