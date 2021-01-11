"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü önce otomobile ardından yayalara çarptı: 4 yaralı

Sivas'taki olay kent merkezi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. B.A. idaresindeki 34 BTH 340 plakalı Chevrolet marka otomobil sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacada polisten kaçan B.A. cadde üzerinde seyir halindeki M.Ş. idaresindeki 58 AH 354 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, YAYALARA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden B.A. otomobiliyle kaldırıma çıkarak D.A., A.Y., S.T. ve M.S. isimli yayalara çarptı. Dört yayanın yaralandığı olayda sürücü B.A. durmayarak kaçmaya devam etti. Sürücü B.A. ve araç içerisindeki arkadaşı B.S. olay yerine yakın bir yerde kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan incelemelerde sürücü B.A.'nın ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Yaralanan dört vatandaş olay yerine çağrılan ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN