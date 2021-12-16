Ehliyet sınavında kopya çekmek için 8 bin TL'lik düzenek hazırlattı - Haberler
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Ehliyet sınavında kopya çekmek için 8 bin TL'lik düzenek hazırlattı

Ehliyet sınavında kopya çekmek için 8 bin TL'lik düzenek hazırlattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de girdiği ehliyet sınavında kopya çekmek amacıyla sağ omzuna kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek hazırlayan O.S., suçüstü yakalandı. O.S., ifadesinde, düzeneği 8 bin liraya hazırlattığını söyledi.

Kentte dün gerçekleştirilen ehliyet sınavına giren O.S.'nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine sınav merkezine gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, O.S.'nin üzerinde arama yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

O.S.'nin sağ omzuna yerleştirdiği kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık ile internet üzerinden ses ve görüntü aktarımı yapılan düzenek bulundu. O.S. ile irtibatlı oldukları saptanan F.Ş., Ş.T. ve İ.K. gözaltına alındı.

Ehliyet sınavında kopya çekmek için 8 bin TL'lik düzenek hazırlattı

8 BİN LİRA KARŞILIĞINDA HAZIRLATTI

O.S.'nin ifadesinde kopya düzeneğini 8 bin lira karşılığında hazırlattığını söylediği öğrenildi. Düzenek ve bulunan 8 bin liraya el koyulurken, şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
Tutankamon Hoca:Adam paramı calmış parayla ne ilgisi var bunun şimdi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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