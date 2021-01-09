Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı

09.01.2021 16:24 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:18
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı

Antalya'da ehliyet sınavında wifi sisteminden oluşan özel düzenekle kopya çekmeye çalışan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ilk ifadesinde, sınavdan önce tanımadıkları ve bilmedikleri kişilerin üstlerine bu düzeneği yerleştirdiklerini söyledi.

Antalya'da polis tarafından şüphe üzerine yapılan kontrolde kazağının iç tarafına gizlenmiş her biri kamufle edilmiş ve dışarıdan anlaşılamayacak şekilde vücut yapısına uygun bir şekilde dizayn edilmiş kamera, kulaklık ve dışarıdan ses alabilmek amacıyla wifi sisteminden oluşan düzenek tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, 7 Ocak tarihinde yaşandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sınavlarda usulsüzlük yapan ve aracılık eden kişilere karşı ilimiz genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Motorlu Taşıtlar Sınavında giyimi, hal ve hareketleri ile şüpheli davranışlar sergileyen iki kişi polis tarafından incelemeye alındı. S.K. ve aynı okulda sınava giren C.B.'nin yapılan kontrollerinde kazağının iç tarafına gizlenmiş her biri kamufle edilmiş ve dışarıdan anlaşılamayacak şekilde vücut yapısına uygun bir şekilde dizayn edilmiş kamera, kulaklık ve dışarıdan ses alabilmek amacıyla wifi sisteminden oluşan düzenek tespit edildi.

Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Yakalanan S.K. ve C.B. alınan ifadelerinde bir sürücü kursuna sadece para yatırdıklarını ve hiç eğitim almadan sınava girişe hak kazandıklarını söylediler. Ayrıca kendilerine bir hesap numarası verildiğini, S.K.'nın 4 bin TL, C.B.'nin ise 6 bin TL yatırdığını, sınavdan önce tanımadıkları ve bilmedikleri kişilerin üstlerine bu düzeneği yerleştirdiklerini ve pişman olduklarını söylediler.

Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Yaşar Güler
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Metin Oktay Fatih Terim Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Erkek Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 17:18:19. #1.14#
title