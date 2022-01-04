Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladılar, polise yakalandılar - Haberler
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Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladılar, polise yakalandılar

Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladılar, polise yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da polisin dikkati sonucu, ehliyet sınavı için kameralı kopya düzeneği hazırlayan şebeke çökertildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da polisin dikkati sonucu, ehliyet sınavı için kameralı kopya düzeneği hazırlayan şebeke çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sincan'da yapılan e-sınav merkezindeki online ehliyet sınavı için görevlendirildiği sırada çevreyi kontrol ederken park halinde ışıkları kapalı araçtaki şahısların şüpheli hareketler sergilemesi ve bir uğraş içerisinde olduklarını anlaması üzerine harekete geçti.

Araçtaki şahıslar kimlikleri sorgulanmak üzere araçtan indirildi, onlar indirilince araçta arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda düzenek bulunurken, düzenekler içerisinde wifi cihazı, sim kart çerçevesi, 1 adet tuşlu telefon ve çeşitli malzemeler bulundu. Şüpheliler, daha fazla dayanamayarak sınava giren Hayrettin A.'ya para karşılığında araç içerisinde giydiği gömleğe düğme şeklinde gözüken kamera modem ile kulak içi kulaklık yerleştirdiklerini itiraf etti.

Mali polis ekipleri e-sınav merkezine girerek Hayrettin A.'nın hareketlerini gözlemleyerek ehliyet sınavının bitmesini bekledi. Sınavın sona ermesi ile birlikte ekipler içeri girerek Hayrettin A.'yı gözaltına aldı. Ekipler, Hayrettin A.'nın üzerinde bulunan kamera ve modem ile kulak içi kulaklığı çıkarttı. Ankara emniyetine getirilen 3 şüphelinin ifadesi alındı. Hayrettin A., ehliyet sınavına birkaç kez girmesine rağmen başarılı olamadığını, jandarma ekiplerine ehliyetsiz şekilde araç kullanırken yakalanıp ceza yediği için bu yola başvurduğunu söyledi. Cihazların internet ortamından alındığı öğrenildi.

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Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladılar, polise yakalandılar

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