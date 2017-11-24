Ehliyet sınavı hangi tarihte yapılacak? Ehliyet sınav tarihi için geri sayım sürüyor. Binlerce sürücü adayı ehliyet sınavlarının hangi tarihte yapılacağını oldukça merak ediyorlar. İşte ehliyet sınavına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Ehliyet sınavı için sürücü adayları gün sayıyor. Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak sorusu son günlerin yanıtı en fazla merak edilen sorularından olurken sınavda başarılı olan sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. İşte ehliyet sınav tarihi ve detaylar...

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ehliyet sınavları, Milli eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5 defa düzenlenir. 2017 yılının son ehliyet sınavı, 23 Aralık'ta yapılacak ve sonuçlar 4 Ocak'ta ilan edilecek. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar, ehliyet almaya hak kazanacak ve iki yıllık stajyerlik süreçleri başlayacak. İki yıl sonunda gerekli başarıyı gösterenler, stajyerlikten başarılı olarak çıkacak.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?



Ehliyet sınavından başarıyla geçebilmek için adayların en az 70 puan alması gerekir. Sınavda toplam 50 soru sorulur ve her bir sorunun değeri 2 puandır. 35 soruyu doğru cevaplandıran adaylar, başarılı sayılırlar. Sınavda dört yanlış bir doğruyu götürmez.

Sınavda; 23 soru trafik ve çevre dersinden, 12 soru ilk yardım dersinden, 9 soru araç tekniği dersinden ve 6 soru da trafik adabı dersinden sorulur.

Sınav sonucunda en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girer.



DİREKSİYON SINAVI DEĞERLENDİRMESİ



Direksiyon sınavında ilk olarak adaya aracın tanınması ile ilgili sorular sorulur. Ardından sürüş aşamasına geçilir. Sınav süresi ortalama 35 dakikadır ve her adayın sınavından sonra 5 dakika ara verilir.

Sürüş aşamasında adayın aynaları kontrol etmesinden emniyet kemerini takmasına, aracı düzgün hareket ettirip ettirememesinden dönüş kurallarına uymasına kadar pek çok nokta dikkate alınır. Aday tarafından yapılan her hata, puan kaybına neden olur. Adayın direksiyon hakimiyetini tam olarak sağlayamaması, hız limitlerini aşması gibi durumlar puan kaybettirir. Sınav esnasında komisyon üyeleri tarafından adayın aniden durması, eğimli yolda aracı durdurarak yeniden hareket ettirmesi ve geri geri gelmesi istenir. Direksiyon sınavında adayın güvenli sürüş sağlayamaması sonucunda, uzman sürücü aracı sınav başlangıç yerine getirir.

Direksiyon sınav sonuçları genel olarak aynı gün içerisinde belli olur ve adaylara ilan edilir.



STAJYER EHLİYET



Stajyer ehliyet, direksiyon sınavından başarıyla geçenlere verilir. Stajyer ehliyetin süresi, 2 yıldır. Bu süre zarfında 75 ceza puanına ulaşılmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşan adayların ehliyetleri alınır. Ehliyeti alınan adaylar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda da ehliyet alınabilmesi için sürücü kursuna kayıt olunarak tekrar ehliyet sınavına girilmesi gerekir.