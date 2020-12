Ehli beyt nedir? Ehli beyt ne demek? Ehl-i Beyt kimdir?

EHL-İ BEYT NEDİR? EHL-İ BEYT NE DEMEK?

Ehl-i Beyt, bir evde yaşayan âile fertleri mânâsına gelir. Peygamber Efendimiz'in âile fertlerinin tamâmını ifâde etmektedir. Bu mânâda Ehl-i Beyt; Resûl-i Ekrem Efendimiz ve âilesi, Hz. Ali, Câfer, Akîl, Abbâs ve âileleridir. Peygamber Efendimiz'e salât ü selâm getirmek nasıl bütün mü'minler üzerine bir vecîbe ise Ehl-i Beyt'e hürmet ve muhabbetle bağlı bulunmak da bütün Müslümanların vazîfesidir. Zâten her salli-bârik okuyuşumuzda bu vazifemizi yerine getiririz. (Ahmed, VI, 323)

Hz. Âişe (r.a) Vâlidemiz'in bu hadîs-i şerîfi rivâyet etmesi, "Sahâbîler, Hz. Ali'nin faziletlerini gizliyorlardı" diyen kimselerin yalanını ortaya çıkarmaktadır. Hz. Âişe (r.a.), bir ictihad farkı sebebiyle Hz. Ali (r.a.) ile savaştığı hâlde, onun ve âilesinin faziletlerini beyan eden hadîs-i şerîfleri rivâyet etmekten hiç çekinmemiştir. Diğer ashâb-ı kirâm da öyledir.

EHL-İ BEYT'İN ANLAMI NEDİR?

Ehl-i beytteki ehl ile ahali aynı köktendir, "kişiler" demektir. Beyt ise "ev" demektir. Yani "ev ahalisi" manasına gelir. İslam Peygamberi Muhammed'in ev ahalisi için kullanılan bir terimdir. Ehl-i beyt deyimi Kur'an'da da geçer.

Ehl-i beyttten olmak, İslam toplumunda özel bir statü ve seçkinlik anlamına geldiği gibi Şii Müslümanlara kendilerine özel bir gelir tahsis edilmiştir

EHL-İ BEYT ANLAYIŞI NEDİR?

Sünniler ehl-i beyti genel olarak peygamberin hanımları, çocukları ve torunlarından oluşan, saygı duyulan bir topluluk olarak ele alırlar. Şiilikte ise ehl-i beyt, toplumu halifelik düzeninde yönetim haklarına sahip olan, dünya ve ahiretteki statüler hakkında görüşlerinin eleştirilmesine karşı olan[kaynak belirtilmeli] ve insanüstü mistik özellikler barındıran bir üst katman şeklinde değerlendirilir.

Sünnilik ile Şiilik arasında bir anlayış farkı da bu kavramın kapsamı ile ilgilidir. Sünnilikte kesin hatlarla çerçevesi çizilmeyen bu kavram Şiilere göre İslam peygamberi Muhammed , Ali, Fatıma Zehra, Hasan ve Hüseyin[1] ve onların soyundan gelen 12 imamları kapsar.

Ehli beytin 12 İmamı:

Ali bin Ebu Talib (Ebu Talip Oğlu Ali)

Hasan bin Ali (Şerifan) (Ali Oğlu Hasan)

Hüseyin bin Ali (Seyyidan) (Ali Oğlu Hüseyin)

Zeynel Abidin (Hüseyin Oğlu Zeynel)

Muhammed el-Bakır (Ali Oğlu Muhammed)

Cafer-i Sadık (Muhammed oğlu Cafer)

Musa-i Kazım (Cafer Oğlu Musa)

Ali Rıza (Musa Oğlu Ali)

Muhammed Taki (Ali Oğlu Muhammed)

Ali Naki (Muhammed oğlu Ali)

Hasan-ul Askeri (Ali Oğlu Hasan)

Muhammed Mehdi (Hasan oğlu Muhammed)

Ehlibeyt kimdir, Ehlibeyt'i sevmek ne demektir?

Şura Suresi'ndeki bir ayet-i kerimede, "De ki ben sizden risaletimin karşılığında hiçbir ücret, tebliğimin karşılığında hiçbir ücret istemiyorum, Ehlibeytimi sevmenizi istiyorum" buyruluyor. Bunu kimileri –tabirimi mazur görün- sulandırmak istiyor. Akrabayı sevmek, yani herkes kendi akrabasını sevmiş olursa Peygamber'in ücretini ödemiş olacak. Her şeyden önce mantıklı değil. Onun kendi yeri vardır. O kendi yerinde ama buradaki mesele bir sürü kaynakta, ehl-i sünnet ve şia kaynağında da tasrih edildiği gibi ve ümmet öyle anlayarak Peygamber'in Ehlibeytine bağlılık ve sevgi göstermiştir. "Peygamber'in Ehlibeytimi sevmek Allah tarafından farz kılınmıştır. Kuran'da bunu indirmiştir."buyuruyor İmam Şafii. İbn-i Abbas'tan ve diğer sahabelerden şöyle bir rivayet nakledilmiştir: "Ben namaz kılıp da içinde Peygamber ve Ehlibeytine salavat göndermedim mi namazımın eksik olduğunu düşünürüm." Ehlibeyt'in Hz.Muhammed, Hz.Ali, Hz.Fatıma, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin olduğu konusunda Peygamberimizden birçok hadis nakledilmiş ve Ehlibeytlik esasını, abasını üstlerine atarak, 'Allah'ım benim Ehlibeytim işte bunlardır' buyurmuştur.

Medine'nin sıcağında bir abanın altında beş kişinin toplanmış olması Ümmü Seleme'nin evinde Allah'ın rızası, rahmeti onun üzerine olsun, Hz. Ayşe'nin evinde tekrarlanmıştır bu vaka. Ve her ikisinden nakledilmiştir; "Ben de girmek istedim abanın altına, Peygamberimiz izin vermedi" buyurdu. "Sen kendi yerinde, kendi rütbende dur. Bu ayrı bir olay" Abanın altında sınırlamış ve altı ay kapıya ayeti okumuş ki herkes görsün, bilsin Ehlibeyt bunlardır. Peygamberimiz sınırlıyor, hanımlarını dahi sokmuyor oraya ve altı ay namaza her geldiğinde o kapıya işaret ederek bu ayet-i kerimeyi oraya okuyor, onlar Allah'ın tertemiz kıldığı insanlar, şikeden şaibeden, entrikadan uzak insanlar. İmam Suyuti hakikaten çok takdir ettiğim ulemamızdan birisidir, Ehl-i sünnet ulemasından. Resul-i Ekrem'den naklediyor: "Biz bir aileyiz ki bizi Allah her türlü çirkeflikten, günahtan tertemiz kılmıştır. Bir bedevi bir gün gelip Resul-i Ekrem'e "Bana İslam'ı sun" diye arz etti.

Resul-i Ekrem ona İslam'ı sunduktan sonra buyurdu: "Hayır, ücret talep etmiyorum ancak akrabayı sevmek hariç." O Arap döndü dedi: "Senin mi yakınlarını mı benim mi?" Resulullah buyurdu. "Benim yakınlarımı." Bunu Müslümanlar bugüne kadar hep böyle anlamıştır. Onun için de Resul-i Ekrem'in Ehlibeytine hep sevgi beslemişlerdir. Buğz edenlerse, bütün Müslümanlarca Şia ve Sünniler tarafından kabul görmemiştir, dışlanmıştır. İftihar ediyorum bir Türk olarak, Türk milleti İslam'la müşerref olduğu günden beri sevgisiyle tanınır. Ehlibeyt aşkıyla yoğrulmuştur ve elhamdülillah bu diyarlara da Ehlibeyt sevenleri, aşıkları İslam'ı getirmiş. Bu diyarı ta Balkanlar'a kadar İslam yurdu yapanlar yine Ehlibeyt aşıklarıdır. Peygamberimizin yakınlarını sevmek, bunun altını çizerek diyorum, O'nun risalet ücretini ödemektir. Ücretini ödemediğimiz şeyden mahrum olursunuz, kullanma hakkınız yok. Eğer Resulullah'ın şefaatine ihtiyaç duyuyorsanız, Muhammedi risaletten medet umuyorsanız, ince ücretini ödeyeceksiniz. İmam Şafii'nin dediği gibi: "O ücret Ehlibeyt'i sevmektir."