Egzoztan sıçrayan kıvılcım traktörü yaktı
Egzoztan sıçrayan kıvılcım traktörü yaktıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde balya yüklü traktörün egzozundan çıkan kıvılcım yangına neden oldu.
Egzozdan sıçrayan kıvılcım traktörü yaktıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde balya yüklü traktörün egzozundan çıkan kıvılcım yangına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, tarladan 59 LF 725 plakalı traktörüne saman balyası yükleyen Mustafa Dolay, Sağlamtaş Mahallesi'ne götürmek için yola çıktı. Römorkta yüklü saman balyaları, Kalaycı Mahallesi girişinde bir anda alev aldı.
Çıkan yangın üzerine itfaiyeye haber verildi. Kalaycı Mahallesi Muhtarı Kamil Kabak ve mahalle sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen Sağlamtaş İtfaiye ekibi tarafından yangın söndürüldü.
Olayda, yanan balyalar kullanılamaz hale gelirken, traktör ve römorkta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangına, egzoztan çıkan kıvılcımın neden olduğu öne sürülüyor.
Kaynak: İHA
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